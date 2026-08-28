Paolla Oliveira surpreende ao posar com vestido transparente e lingerie à mostra
Reprodução Instagram
Paolla Oliveira surpreende ao posar com vestido transparente e lingerie à mostra

Paolla Oliveira, de 44 anos, chamou atenção dos mais de 38 milhões de seguidores nesta sexta-feira (28) ao compartilhar registros de uma nova sessão de fotos nas redes sociais. A atriz apostou em um visual completamente preto, com vestido de tela transparente, lingerie rendada e acessórios em tons escuros.

Para completar a produção, Paolla escolheu um rabo de cavalo com acabamento despojado e uma maquiagem marcada nos olhos. O ensaio rapidamente ganhou repercussão e rendeu uma série de elogios de fãs e famosos nos comentários da publicação.

Paolla Oliveira
Reprodução Instagram
Paolla Oliveira

Famosos elogiam Paolla

Entre os admiradores que reagiram às imagens estavam Alane Dias, Sabrina Sato e Eliana. “Meu Deus”, escreveu Alane. Sabrina, por sua vez, foi mais direta ao elogiar a atriz: “Linda, gata e gostosa”. “Deusa”, declarou Eliana.

Os fãs também não economizaram nos comentários. “Parece uma pintura de tão linda”, escreveu um seguidor. “Que mulher espetacular”, afirmou outra internauta.

Foto: Reprodução Instagram
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Novo desafio na carreira

Depois de interpretar Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo" e estrear no gênero de terror nos cinemas, Paolla Oliveira se prepara para um novo trabalho. A atriz vem realizando uma preparação física intensa para interpretar uma nadadora na série “Mãe Imperfeita”, da Netflix

Paolla Oliveira durante treino de natação
Reprodução/Instagram/@PaollaOliveira
Paolla Oliveira durante treino de natação

Para o personagem, a artista tem se dedicado a aulas de natação e chegou a realizar atividades em águas abertas. Em julho, após participar de uma prova, Paolla comentou sobre o desafio e destacou a possibilidade de explorar uma realidade diferente por meio da profissão.

“O que eu mais amo no meu trabalho é poder dar vida a personagens tão diferentes de mim e, em cada uma delas, aprender algo novo e levar um pouco comigo... Agora o desafio é em alto-mar”, afirmou na ocasião.

Além da natação, a atriz também praticou stand-up paddle como parte da preparação. Ao mostrar os bastidores dos treinos nos Stories, Paolla brincou com os seguidores sobre a rotina de preparação para o novo papel: “Juro que é trabalho”. 


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