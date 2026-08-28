Reprodução Instagram Paolla Oliveira surpreende ao posar com vestido transparente e lingerie à mostra

Paolla Oliveira, de 44 anos, chamou atenção dos mais de 38 milhões de seguidores nesta sexta-feira (28) ao compartilhar registros de uma nova sessão de fotos nas redes sociais. A atriz apostou em um visual completamente preto, com vestido de tela transparente, lingerie rendada e acessórios em tons escuros.

Para completar a produção, Paolla escolheu um rabo de cavalo com acabamento despojado e uma maquiagem marcada nos olhos. O ensaio rapidamente ganhou repercussão e rendeu uma série de elogios de fãs e famosos nos comentários da publicação.

Reprodução Instagram Paolla Oliveira

Famosos elogiam Paolla

Entre os admiradores que reagiram às imagens estavam Alane Dias, Sabrina Sato e Eliana. “Meu Deus”, escreveu Alane. Sabrina, por sua vez, foi mais direta ao elogiar a atriz: “Linda, gata e gostosa”. “Deusa”, declarou Eliana.

Os fãs também não economizaram nos comentários. “Parece uma pintura de tão linda”, escreveu um seguidor. “Que mulher espetacular”, afirmou outra internauta.

Novo desafio na carreira

Depois de interpretar Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo" e estrear no gênero de terror nos cinemas, Paolla Oliveira se prepara para um novo trabalho. A atriz vem realizando uma preparação física intensa para interpretar uma nadadora na série “Mãe Imperfeita”, da Netflix.

Reprodução/Instagram/@PaollaOliveira Paolla Oliveira durante treino de natação

Para o personagem, a artista tem se dedicado a aulas de natação e chegou a realizar atividades em águas abertas. Em julho, após participar de uma prova, Paolla comentou sobre o desafio e destacou a possibilidade de explorar uma realidade diferente por meio da profissão.

“O que eu mais amo no meu trabalho é poder dar vida a personagens tão diferentes de mim e, em cada uma delas, aprender algo novo e levar um pouco comigo... Agora o desafio é em alto-mar”, afirmou na ocasião.

Além da natação, a atriz também praticou stand-up paddle como parte da preparação. Ao mostrar os bastidores dos treinos nos Stories, Paolla brincou com os seguidores sobre a rotina de preparação para o novo papel: “Juro que é trabalho”.



