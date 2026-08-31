Reprodução Instagram Namorada de David, Bethânia Nohatto ganha holofotes após operação contra jogador

O nome do atacante David Corrêa, do Vasco, ganhou destaque nesta segunda-feira (31) após o jogador ser alvo de uma operação policial que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico interestadual de armas e drogas, além de lavagem de dinheiro. Com a repercussão do caso, a vida pessoal do atleta também passou a despertar a atenção do público. David mantém um relacionamento discreto com a influenciadora digital gaúcha Bethânia Nohatto.

Com atuação voltada principalmente ao universo feminino, Bethânia produz conteúdos sobre beleza, autoestima, estilo de vida e rotina fitness. Entre os temas abordados pela influenciadora estão cuidados com cabelos cacheados e dicas relacionadas à qualidade de vida.

Reprodução Instagram Bethânia Nohatto

Nas redes sociais, a gaúcha reúne milhares de seguidores. No Instagram, são mais de 38 mil pessoas acompanhando suas publicações, enquanto no TikTok ela ultrapassa a marca de 133 mil seguidores. O conteúdo compartilhado pela influenciadora também costuma receber elogios dos internautas, que frequentemente destacam sua beleza e o trabalho desenvolvido nas plataformas.

Relacionamento com David

Embora o casal mantenha a relação longe dos holofotes, o namoro ganhou maior repercussão após o jogador ser citado na investigação conduzida pelas polícias Civil do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.

Durante a operação, equipes da 14ª DP (Leblon) e da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Cargas (Desarme) cumpriram mandados de busca e apreensão em diferentes endereços relacionados ao atleta. Entre os locais estava o apartamento onde David vive com Bethânia, na região de Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. O Centro de Treinamento do Vasco, em Jacarepaguá, também foi alvo das diligências.

David compareceu à delegacia na manhã desta segunda-feira para prestar depoimento. Ao deixar o local, o jogador não comentou detalhes da investigação e disse apenas que estava “atrasado para o treino”.

A operação também mira outros nomes ligados ao futebol, entre atletas e empresários. Procurado pela reportagem do iG, o Vasco informou que está colaborando com as autoridades e que aguarda a conclusão das investigações.



