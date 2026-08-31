Reprodução Instagram Fiuk



Fiuk decididamente recusou o emprego de produzir conteúdo adulto com Andressa Urach.

Fiuk quer ser vendedor de carros de luxo e até foi a uma loja de carros de luxo para pedir emprego.

O dono da loja é conhecido como TCar, o mesmo nome da loja de carros de luxo.

Fiuk até colocou uma roupa social para ir até a loja TCar para conseguir esse emprego. Levou sua carteira de trabalho e até penteou o cabelo como se fosse um executivo.





O dono da loja perguntou se ele tinha experiência na venda de carros de luxo, e Fiuk disse que sua experiência foi trabalhando na TV Globo.

Cada um mostra o que tem. Então, além de ir até a loja, ele levou um carro colecionável caro para colocar à venda sob consignação na loja.

A pergunta que fica é se alguém vai até a loja comprar um carro de R$ 1 milhão por causa do Fiuk.

Quem sabe até pode ser. Tudo é uma experiência que só depois de testar vamos saber.

O dono da loja pensou que pode ser uma boa jogada de marketing ter Fiuk na loja.

Pode atrair muita filha de milionário que pensa em comprar um carro. Pode atrair muita senhora rica que também pode comprar um carro caro.

A gente só vai saber se tudo acontecer.