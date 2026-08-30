Reprodução/Internet Grupo Silvio Santos nega venda da Jequiti

Depois de muitas especulações envolvendo a venda da empresa de cosméticos criada por Silvio Santos (1930-2024) em 2006, a Jequiti, o grupo do apresentador que marcou a vida de tantas gerações negou que a marca esteja sendo vendida depois de duas décadas no mercado brasileiro.

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Ao que tudo indicava, a Jequiti estaria prestes a ser vendida por cerca de R$ 536 milhões para o Grupo José Alves. A companhia vinha passando por uma crise e já tinha tido tentativas anteriores de venda. No entanto, por meio de uma nota, o Grupo Silvio Santos negou a transação. As informações foram divulgadas primeiramente pelo colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias.

Além disso, de acordo com o jornalista, a família Abravanel já estava negociando a marca há alguns anos, usando até mesmo o nome do próprio Silvio Santos nas tentativas de venda nos últimos anos de vida do veterano. Isso porque, nessa época, a empresa estaria operando no vermelho.





Conforme noticiou o jornalista, a Jequiti quase foi vendida para o grupo Cimed em 2024. Contudo, a negociação não avançou. Em contrapartida, o Grupo José Alves teria alcançado os valores e condições desejados pelo Grupo Silvio Santos, com a venda próxima de ser concluída agora.

Em nota ao Notícias da TV, o Grupo Silvio Santos negou que a Jequiti Cosméticos tenha sido vendida. "A operação da companhia permanece em seu curso habitual", diz trecho do comunicado.

Jequiti

Desde sua fundação, 20 anos atrás, a Jequiti virou uma das marcas mais associadas ao SBT. Além das propagandas normais dos produtos nos intervalos comerciais, o canal ainda fazia uma inserção inusitada durante seus programas, com o logotipo da empresa piscando rapidamente na tela da TV.

O nome da marca também acompanha o título de uma das atrações ainda presentes na grade da rede: o Roda Roda Jequiti, que é atualmente apresentado por Rebeca Abravanel. Em abril deste ano, o SBT ainda exibiu o Jequiti Live Show de Ofertas para promover os cosméticos da empresa. Patricia Abravanel, Rebeca Abravanel e Celso Portiolli, que emprestam seus nomes para perfumes da marca, fizeram parte da ação especial.

Vale destacar também que o Grupo José Alves é um dos maiores conglomerados de Goiás e foi criado em 1962. Os mercados de bebidas, educação, saúde, tecnologia, imóveis e indústria são as áreas de atuação da empresa. O principal negócio são os Refrescos Bandeirantes, fabricante e distribuidora da Coca-Cola nos estados de Goiás e Tocantins. As empresas Vitamedic, Unialfa e 3T Systems também pertencem ao grupo.



