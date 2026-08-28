Reprodução/Instagram/@PaollaOliveira Paolla Oliveira mostra perrengues de treino de natação.

Paolla Oliveira está enfrentando um novo desafio na carreira. Aos 44 anos, a atriz vem compartilhando os perrengues que tem vivido durante a preparação para uma nova personagem, que pratica nado em mar aberto. Nesta quinta-feira (27), a artista mostrou alguns momentos de um treino específico para a modalidade.

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"E eu achando que meu maior obstáculo seria decorar texto, mas agora também tem alguns na natação", escreveu Paolla na legenda da postagem . De maiô, ela mostrou exercícios na piscina olímpica. A prática envolveu outros elementos como pés e pato, óculos e touca de mergulho, que garantem a resistência contra as ondas.

Nos comentários da publicação, fãs exaltaram a versatilidade da atriz. “Silêncio a nossa Barbie profissões está mostrando mais uma das suas habilidades”, brincou um. “Boa em tudo que se propõe a fazer”, elogiou outro. “Mil e uma utilidades”, escreveu um terceiro usuário do Instagram.

O que eu mais amo no meu trabalho é poder dar vida a personagens tão diferentes de mim e, em cada uma delas, aprender algo novo e levar um pouco comigo... Agora o desafio é em alto-mar Paolla Oliveira









Paolla será uma das protagonistas da série "Mãe Imperfeita", da Netflix, ao lado de Fabiula Nascimento. Na trama, Paolla interpreta Luciana, uma nadadora que passa por uma preparação física intensa e enfrenta problemas profundos.

A série é dirigida por Rogério Games, mais conhecido como Papinha, ex-namorado de Paolla. O romance entre eles começou em 2015, nos bastidores da novela “Além do Tempo”, da Globo. A relação chegou ao fim de forma amigável no final de 2018. O término, no entando, só foi confirmado publicamente no começo de 2019.





Paolla Oliveira surge em piscina com ator global

Solteira desde o fim de seu relacionamento com Diogo Nogueira, anunciado no final de 2025, Paolla Oliveira chamou atenção nesta quinta-feira (28) ao surgir ao lado do ator global Felipe Abib, de 43 anos. Os artistas, que estão no elenco de "Mãe Imperfeita", surgiram sorridentes durante os bastidores de uma das gravações.

Reprodução/Instagram/@felipeabib Paolla Oliveira posou com Felipe Abib nos bastidores de gravação.







Felipe ganhou destaque na série "Pedaço de Mim"(2024), da Netflix, ao lado de Juliana Paes. Posteriormente, atuou na novela "Garota do Momento"(2024), da Globo.