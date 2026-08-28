Reprodução/Instagram/@thainaduarte/@julianofloss Thainá Duarte e Juliano Floss

Juliano Floss estaria tendo um novo momento em sua vida pessoal após terminar com Marina Sena. O famoso foi visto na companhia da atriz Thainá Duarte durante uma viagem. A amizade dos dois chamou a atenção nos Estúdios Globo.

Thainá e Juliano foram vistos no Projac durante apresentações de Ney Matogrosso, Marisa Monte e João Gomes. A presença de ambos no mesmo local fez com que o público levantasse suspeitas sobre uma possível aproximação entre eles.

A interação dos dois nas redes sociais também chamou atenção. O famoso deixou um comentário em uma publicação da atriz sobre seu novo trabalho, um longa-metragem filmado em Brasília. “Sou seu fã”, escreveu Juliano no conteúdo de Thainá.

Quem é Thainá Duarte?

Thainá já fez trabalhos na Globo e ganhou fama ao integrar o elenco de "I Love Paraisópolis", exibida em 2015. Ela também fez uma participação na série "Se Eu Fechar os Olhos Agora", do Globoplay, além de trabalhos em "Aruanas" e "Cangaço Novo".

Término com Marina Sena

O término foi anunciado pelo ex-BBB em 17 de agosto, através de uma publicação nas redes sociais. Na época, ele comentou sobre o carinho que tem pela cantora e por a história que ambos construíram.

“Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim do meu relacionamento com Marina”, disse.

Quem é Juliano Floss?

O influenciador Juliano Floss nasceu em Chapecó, Santa Catarina, e ganhou destaque no TikTok durante a pandemia da Covid-19, ao publicar diversos vídeos de dança. Na plataforma, ele acumula mais de 13 milhões de seguidores, e no Instagram, soma 4,5 milhões.

Juliano ganhou ainda mais visibilidade na web após se tornar amigo de Anitta e viajar com ela para a Europa, em 2023. Desde então, participou de dois videoclipes da cantora.

O jovem também integrou o elenco do Dança dos Famosos em 2024. Sua eliminação do quadro repercutiu na internet devido à nota dada pela atriz Nathalia Dill, que avaliou sua performance com um 9,9. O motivo teria sido uma cotovelada acidental que a instrutora deu no rosto do influenciador.



