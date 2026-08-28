Marcelo Bimbi surpreende ao expor decepção com mulheres e falar sobre homens
Reprodução Instagram
Marcelo Bimbi surpreende ao expor decepção com mulheres e falar sobre homens

Marcelo Bimbi, de 41 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta sexta-feira (28) após internautas resgatarem publicações recentes feitas pelo modelo no X, antigo Twitter. Nos posts, o ex-marido de Nicole Bahls afirmou estar decepcionado com os relacionamentos com mulheres e revelou que pretende se abrir para experiências com homens. 

“42 anos de idade e, até agora, ainda não achei uma mulher que valesse a pena. Amanhã, eu vou atrás de um veado. Vou tentar namorar uma B* pra ver se rola”, escreveu Marcelo em uma das publicações. Em outro post, ele anunciou uma espécie de seleção envolvendo homens gays e mulheres trans, com uma proposta de relacionamento íntimo. O modelo afirmou que escolheria três pessoas de diferentes partes do Brasil para passar uma semana com ele, com todas as despesas pagas, e que uma delas teria uma “noite inesquecível de amor” ao final.

Marcelo Bimbi
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Marcelo Bimbi

Repercussão nas redes

As publicações provocaram reações diversas entre os internautas. Alguns usuários criticaram a postura do modelo e classificaram os posts como uma tentativa de chamar atenção. “Fim de carreira mesmo”, comentou uma internauta. Outra fez referência ao antigo relacionamento de Marcelo: “Certa ela que largou”, escreveu, mencionando Nicole Bahls.

Outros comentários seguiram na mesma linha. “Gente, que desespero pra aparecer”, publicou um usuário. “Péssimos esses posts... Fiquei com vergonha”, escreveu outro. A repercussão também trouxe de volta à discussão o relacionamento de Marcelo com Nicole e o processo que levou ao fim do casamento.

Foto: X (Twitter)
Foto: X (Twitter)

Relacionamento com Nicole Bahls

Marcelo Bimbi e Nicole Bahls começaram a se relacionar em 2016 e oficializaram a união em dezembro de 2018. O casamento, porém, passou por momentos de instabilidade. Em dezembro de 2019, os dois chegaram a dar um tempo na relação, mas retomaram o relacionamento posteriormente.

A crise definitiva veio em 2021. Em julho daquele ano, Marcelo viajou ao Acre a trabalho e, segundo relatos divulgados na época, passou cerca de 20 dias sem manter contato com Nicole. Pouco depois, em 25 de julho, a modelo e apresentadora confirmou publicamente o fim do casamento.

Marcelo Bimbi e Nicole Bahls
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Marcelo Bimbi e Nicole Bahls

Fim do casamento

Na época, Nicole afirmou que a separação não havia sido motivada por uma grande briga entre os dois. Segundo ela, o relacionamento havia chegado a um ponto de desgaste, agravado pela distância e pela ausência do então marido.

Posteriormente, Marcelo reconheceu que não conduziu o término da melhor maneira e afirmou ter sido covarde por não conversar diretamente com Nicole sobre o fim da relação. Na época, também surgiram rumores de uma possível traição, mas a separação foi oficialmente apresentada pelo casal como resultado do desgaste vivido naquele período. 


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