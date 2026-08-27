Reprodução/Instagram/Misantosoficial Mirella Santos posa de biquíni e ganha elogios.

A influenciadora Mirella Santos encantou os seguidores ao surgir de biquíni em novas fotos. A ex-dançarina, que é casada com o humorista Ceará, está curtindo férias na Itália e abriu o álbum de fotos de um dia de descanso em Capri.

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Nas imagens, publicadas em seu perfil oficial no Instagram nesta quarta-feira (26), a loira surgiu sorridente, usando um biquíni branco fininho, em meio às belezas da ilha, que é um dos destinos mais cobiçados do verão europeu.

Aos 43 anos, o físico escultural da influenciadora impressionou seus seguidores, que deixaram elogios nos comentários da publicação. “Maravilhosa”, escreveu um. “Um corpo é um corpo”, disse outro. “Zero defeitos”, elogiou uma terceira fã de Mirella.





Mirella Santos e Ceará comemoram os 12 anos da filha

Ela cresceu! Valentina, filha de Mirella Santos e Ceará, completou 12 anos no dia 10 de agosto. Para comemorar a data especial, a menina escolheu uma festa inspirada no universo das baladas.

A celebração reuniu familiares e amigos próximos em um ambiente decorado com balões com tons de azul-bebê, branco, prata e rosa. Além disso, o local foi decorado com elementos que remetiam às pistas de dança, como globos espelhados.

“Os 12 anos da nossa princesa Valentina foram comemorados do jeitinho que ela ama! A festa ficou linda, alegre e cheia de momentos especiais e inesquecíveis. Meu coração transborda gratidão a cada pessoa que correu comigo e fez parte disso. Filha, ver a sua felicidade fez tudo valer a pena. Que privilégio celebrar a sua vida! Que Deus te abençoe e ilumine seus passos. Te amamos, vc nasceu para brilhar”, escreveu Mirella em uma postagem sobre a celebração.

Reprodução/Instagram/@misantosoficial Mirella Santos e Ceará comemoram aniversário da filha, Valentina.

Ceará também usou as redes sociais para declarar todo o seu amor pela adolescente. “Hoje, aos 12 anos, aquela menininha virou uma linda mocinha: vaidosa, alegre, feliz, engraçada, carismática, talentosa, sincera, guerreira e com uma personalidade que… bom, sendo leonina, não poderia ser diferente, né minha filha? Você é daquelas pessoas que chegam e iluminam qualquer ambiente. Tem presença, tem coração puro, tem opinião e, principalmente, tem uma alegria e um carisma que contagia todo mundo ao seu redor. Eu e sua mãe, @misantosoficial somos completamente apaixonados por você. Você é uma filha maravilhosa, uma amiga leal e, para nós, o nosso maior orgulho. Que o papai do céu continue iluminando seus passos, protegendo seu coração e permitindo que você nunca perca essa essência linda que faz de você a nossa Valentina”, escreveu.