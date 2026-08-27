Fagner Vilela - iG Luana Piovani revela o que não pode faltar em sua festa de 50 anos

De volta ao Brasil para comemorar os 50 anos, Luana Piovani marcou presença nesta última quarta-feira (26) no evento que celebrou os 30 anos da Infinito, realizado na Hípica, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Em conversa com o iG e outros veículos de imprensa, a atriz falou sobre a nova fase da vida, comentou o momento do cinema nacional e revelou qual música estará na playlist de sua festa de aniversário.

Ao ser questionada sobre a fama de “polêmica” e a forma como lida com a própria personalidade, Luana afirmou que prefere enxergar sua postura como autenticidade. Para ela, chegar aos 50 anos mantendo a fidelidade aos próprios princípios é motivo de tranquilidade.

“Acho que deitar a cabeça no travesseiro e se saber, se sentir fiel aos seus princípios e com o que você pensa sobre como deveria ser a vida... Eu acho que dá um alívio enorme”, declarou.

A atriz também contou que não abre mão de celebrar momentos importantes. Conhecida por organizar festas marcantes, ela garantiu que a chegada dos 50 anos não seria diferente. “Eu sempre fiz festas maravilhosas, não ia deixar de fazer aos 50 anos”, afirmou.

Fagner Vilela - iG Luana Piovani

Orgulho dos filhos

Durante a conversa, Luana também falou sobre os filhos, Dom, de 14 anos, e Bem, de 10, frutos de seu relacionamento com o surfista Pedro Scooby. A atriz se mostrou orgulhosa ao comentar uma recente conquista dos dois em uma competição de surfe.

Segundo ela, a parceria entre os irmãos tem sido um dos motivos de maior felicidade neste momento. Luana destacou a cumplicidade entre os dois e a influência do pai na relação dos filhos com o esporte.

“Eles estão realmente muito cúmplices, é muito bonito de ver. E é muito bonito de ver a coisa toda, porque tem uma coisa do DNA, do pai, da comunhão, do encontro, do respeito, da admiração”, disse.

A atriz também fez questão de destacar que, além da influência familiar, os filhos demonstram talento próprio. “Não adianta serem filhos de quem é se os meninos não forem bons”, afirmou.

Para Luana, a vitória dos filhos acabou se tornando um presente especial justamente no ano em que completa cinco décadas de vida. “Eu estou realmente muito, muito feliz, muito realizada. E acaba que celebra também esse meu momento de 50 anos. Eu acho que foi um dos grandes presentes que eu ganhei”, declarou.

Globo/Beatriz Damy Pedro Scooby

Torcida por Pedro Scooby

Luana também comentou a participação de Pedro Scooby no “Dança dos Famosos” . A atriz afirmou que sempre torceu pelo ex-marido e acredita que ele pode se sair bem no desafio.

“Eu sempre torci pelo Pedro e também sempre puxei a orelha quando foi preciso. Eu acho que ele vai se dar bem, sim”, afirmou.

Na avaliação da atriz, o surfista tem características que podem ajudá-lo na competição, como carisma e disposição para treinar. “Ele não dança mal, ele não dança bem, mas ele não dança mal. E ele tem muito carisma e tem treino. E quando a gente treina, a gente fica bom”, brincou.

Cinema brasileiro em alta

De volta ao país, Luana também comentou o momento vivido pelo cinema brasileiro, especialmente diante da repercussão internacional de produções nacionais. Para a atriz, o atual cenário é motivo de orgulho e mostra uma retomada importante da indústria.

“Eu acho que é um grande motivo de orgulho. Eu acho que é uma grande bandeira que a gente leva representando o Brasil”, afirmou.

Luana lembrou que o país já teve reconhecimento internacional em outras áreas artísticas e celebrou o novo momento do cinema. “A gente sempre teve a música. A gente também já teve o nosso momento no cinema. Teve aí um hiato, mas a gente agora tá de volta com essa bandeira do Brasil”, declarou.

A atriz contou ainda que tem reencontrado profissionais do setor desde que voltou ao país e percebeu uma indústria movimentada. “Eu tenho visto que a indústria tá tão em ebulição. E é tão bom de saber isso. Eu tô muito feliz. Espero ser convidada em breve para fazer alguma coisa”, disse.

Música escolhida para a festa

Antes de encerrar a entrevista, Luana foi desafiada a escolher uma música que não poderia faltar em sua comemoração de 50 anos. Depois de hesitar diante da quantidade de opções, ela lembrou de um clássico de Barry White.

“Never Never Gonna Give You Up”, respondeu, em referência à música de Barry White. A canção tem um significado especial para a atriz, já que também é usada na abertura de seu espetáculo.

Questionada se “Cantos da Lua”, seu espetáculo, também faria parte da celebração, Luana descartou a possibilidade . “Não. Na festa, não. Só curtição”, afirmou, deixando claro que a comemoração será dedicada exclusivamente à diversão.



