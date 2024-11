Reprodução: Instagram Ceará e Mirella Santos

Ceará abriu o jogo sobre um affair que teve com uma panicat antes de casar com Mirella Santos . Os dois oficializaram a relação em 2012. Durante uma participação recente no podcast Papagaio Falante , ele entrou em detalhes a respeito da vida de solteiro.

"Eu não vou mentir. Eu já me envolvi com uma panicat. Não deixei seguir nem saí por aí desfilando com ninguém. Você nunca vai saber quem é por mim", iniciou ele, que já foi membro do programa "Pânico".

O humorista, então, explicou que não estava namorando quando o caso aconteceu. "Eu estava solteiro na época, mas depois que decidi formar uma família parei com tudo", acrescentou o apresentador.

"Nunca mais quis saber de ir para put*iro, casa de massagem... Cada escolha é uma renúncia", concluiu ele. Sobre o casamento com Mirella Santos, ele afirmou: "Queria casar, desacelerar. Sou um cara tranquilo hoje".

"Minha mulher botou o localizador no meu celular. Ela sempre sabe onde estou. Minha filha também", brincou.