Reprodução/Youtube/Aviões e Músicas/Instagram/@osmenotti Lito Sousa recebe homenagem de César Menotti & Fabiano em Barretos.

O influenciador Lito Sousa, de 59 anos, que luta contra a doença Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurodegenerativa rara e sem cura, foi homenageado na 71ª Festa do Peão de Barretos, pela dupla sertaneja César Menotti & Fabiano.





Antes do show, uma imagem do especialista em segurança aérea apareceu no telão com a mensagem "Força, Lito!". Na sequência, César Menotti comentou o caso. "A doença de Lito é muito rara e ainda não tem cura na medicina. Há um fio de esperança, quase nada, de que algum instituto internacional possa se interessar pelo caso dele, mesmo que seja para estudo", afirmou

"A gente quer unir a nossa fé em uma só e que ela vá de encontro à tua vida. Que Deus ouça as orações e a gente ainda vai te ver sentar no seu programa e falar assim: 'senta que lá vem história' e contar a história da sua turbulência e da sua vitória", completou o músico.

Fabiano então, reforçou a mensagem positiva diante da plateia. "Enquanto houver uma esperança do tamanho de uma semente de mostarda, nós vamos acreditar porque nós acreditamos no milagre, Lito. E aqui eu quero transmitir através dessa música para você, Lito Souza, toda a energia de Barretos, toda a emoção, toda a fé desse público que está aqui", completou.

Em seguida, a dupla dedicou a música "Tá Chorando Por Quê?", sucesso do cantor Filipe Escandurras, a Lito.





Família diz que fluxo de visitas tem atrapalhado tratamento de Lito Sousa

Desde que foi diagnosticado com a doença Creutzfeldt-Jakob (DCJ), nesta sexta-feira (21), Lito Sousa vem recebendo apoio de muitas pessoas, entre anônimos e famosos. Esse apoio tem se refletido em visitas de pessoas próximas a ele, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Apesar das boas intenções e demonstrações de carinho, familiares publicaram uma nota esclarecendo que o grande movimento de pessoas na unidade hospitalar está atrapalhando a rotina de tratamentos de Lito.





"Família e amigos, o Lito é uma pessoa muito amada, e temos recebido tantas visitas e pedidos de visita - o que enche nosso coração. Com todo o carinho, precisamos dizer que esse fluxo tem sido muito grande e vem atrapalhando o descanso e o tratamento que ele recebe ao longo do dia. Por isso, neste momento, pedimos que as visitas fiquem restritas à família e aos amigos mais próximos. E mesmo nesses casos, o agendamento deve ser feito diretamente com a Mila, para que tudo seja organizado. Pedimos, com todo o carinho, que todas as visitas - inclusive as agendadas - sejam bem breves, para preservar o descanso e o tratamento do Lito”, dizia o comunicado, compartilhado no perfil oficial do Instagram do piloto.