Reprodução Instagram Julianne Trevisol exibe beleza em fotos de biquíni nos Lençóis Maranhenses

Julianne Trevisol, de 43 anos, chamou atenção nas redes sociais nesta última terça-feira (25) ao compartilhar uma sequência de registros durante uma viagem aos Lençóis Maranhenses. A atriz aproveitou o cenário paradisíaco para posar de biquíni vermelho de amarração e mostrou momentos de descanso em meio às lagoas da região.

“Dias de paz e uma lagoa particular”, escreveu Julianne na legenda da publicação. As imagens rapidamente repercutiram entre os seguidores, que aproveitaram o espaço dos comentários para elogiar a atriz e destacar a beleza do destino escolhido para a viagem.

Reprodução Instagram Julianne Trevisol

Elogios nas redes sociais

A publicação também recebeu comentários de amigos famosos e fãs. A apresentadora Mylena Ciribelli incentivou a atriz a aproveitar a viagem. “Ju, aproveite muuuito!”, escreveu.

Entre os demais comentários, uma seguidora declarou: “Maravilhosa”. Outra relembrou um dos personagens marcantes da carreira de Julianne e escreveu: “Nossa eterna Gor”, em referência à participação da atriz na novela “Os Mutantes”, exibida pela Record.

“Sonho de viagem”, comentou outra internauta. Um fã-clube dedicado à atriz também se rendeu aos registros e afirmou: “A pessoa carrega a beleza do mundo todo”.

Trabalhos na televisão

Julianne Trevisol construiu uma trajetória marcada por trabalhos em diferentes emissoras e se tornou conhecida do grande público por personagens em novelas e séries. Na Record, além de “Os Mutantes”, a atriz esteve em produções como “Vidas em Jogo”, “Balacobaco”, “Milagres de Jesus” e “Gênesis”.

Nos últimos anos, Julianne também continuou atuando em projetos para televisão e streaming. Entre seus trabalhos mais recentes estão participações em produções como “Vicky e a Musa”, do Globoplay, e o remake de “Vale Tudo”, da TV Globo, além de integrar o time de participantes do “MasterChef Celebridades”, na Band.



