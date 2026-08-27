Reprodução/Instagram Cauã Reymond revela motivo para se relacionar com mulheres mais velhas na juventude





Cauã Reymond, de 46 anos, relembrou detalhes de sua vida amorosa durante a juventude e contou que costumava se relacionar com mulheres mais velhas. Em entrevista ao POD_i, apresentado por Andréia Sadi, da GloboNews, o ator afirmou que hoje compreende que poderia estar buscando uma figura materna nessas relações.

Ao recordar o início da carreira, quando ganhou destaque como galã teen, Cauã contou que sempre teve facilidade para se envolver romanticamente. O ator, no entanto, revelou que havia uma característica em comum entre algumas das mulheres com quem se relacionou naquela época: elas eram mais velhas do que ele.

“Eu tinha uma coisa, que eu namorava meninas mais velhas. Eu tinha 16, e tinha uma namorada de 20. Com 17, tive uma namorada de 24. Com 22, tinha uma namorada de 29. Acho que estava procurando uma mãe. Freud explica, né?”, brincou.

A referência ao psicanalista Sigmund Freud foi feita pelo ator ao refletir sobre a possível influência das relações familiares em suas escolhas afetivas. Cauã contou que essa questão já foi discutida durante seu processo de terapia e que chegou a essa conclusão há muitos anos.

Foto: Lucas Vianna Cauã Reymond





“Eu era muito sedutor quando era criança”

Durante a entrevista, Cauã também falou sobre o comportamento que tinha quando era mais novo. Segundo ele, havia uma facilidade em se aproximar de mulheres que demonstravam desejo pela maternidade.

“Eu era muito sedutor quando era criança. Se eu visse uma mulher que queria ser mãe, eu ia chegando. Meu pai falava, eu ia encostando”, relatou.

A lembrança levou o ator a falar também sobre a própria relação com a mãe, Denise Marques, que morreu em 2019, aos 55 anos, vítima de um câncer de ovário.

Reprodução/Internet Cauã Reymond viveu Jorginho em "Avenida Brasil"





Relação com a mãe e “Avenida Brasil”

Cauã descreveu a mãe como uma mulher de personalidade forte e fez uma comparação com Carminha, personagem interpretada por Adriana Esteves em "Avenida Brasil". Na novela, exibida em 2012, o ator interpretou Jorginho, filho da vilã.

“A minha mãe era um furacão. A minha mãe tinha muito da Carminha”, afirmou.

Segundo Cauã, a semelhança entre algumas situações vividas na ficção e aspectos de sua relação familiar tornou determinadas cenas especialmente intensas. Ele contou que chegou a ter dificuldades para assistir a alguns momentos da novela em casa e que precisou recorrer à terapia depois do fim da produção.

Reprodução/Internet Adriana Esteves viveu Carminha em "Vale Tudo"





Impacto de “Avenida Brasil”

O ator destacou que o trabalho na novela teve um impacto emocional significativo, apesar do enorme sucesso alcançado pela produção. Cauã contou que continuou em análise após o encerramento das gravações para elaborar as experiências vividas durante o projeto.

“E eu fiz análise durante muito tempo pra resolver a novela após a novela! O maior sucesso da minha carreira até então, e um dos maiores sucessos, mas a Adriana ia em lugares que eu falava, mano, dava até tremelique”, relembrou.

Cauã também acredita que Adriana Esteves pode ter sentido os efeitos da intensidade de interpretar Carminha. Para ele, a novela provocou fortes emoções nos dois atores e deixou marcas que ultrapassaram o ambiente das gravações.

“E eu acho que ela, de alguma maneira, talvez sentisse também. Foi uma novela que mexeu muito comigo”, afirmou.



