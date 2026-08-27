Reprodução/Internet GloboNews suspeita de ação deliberada por funcionários insatisfeitos

A GloboNews suspeita que funcionários insatisfeitos possam estar por trás de uma sequência de falhas técnicas registrada em seus telejornais. A teoria de uma sabotagem orquestrada ganhou força nos bastidores da Globo após um PowerPoint com informações imprecisas exibido pelo Estúdio i. Parte da equipe do jornalístico mudou de função posteriormente, e outros programas passaram a enfrentar problemas com frequência.

Segundo apuração da coluna, a suspeita surgiu após profissionais do Estúdio i serem remanejados para o Edição das 18h e o Jornal das Dez. Desde então, os dois telejornais dapassaram a sofrer falhas técnicas recorrentes.

GloboNews teve confusão exposta em telejornal

A situação ficou evidente ao público durante uma edição do Jornal das Dez. Aline Midlej recebeu orientações desencontradas da produção enquanto conversava com a repórter Beatriz Borges, que participava diretamente de Brasília. Sem saber se manteria a repórter no ar ou chamaria uma entrevista gravada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a apresentadora cobrou instruções: “Oh, gente, está uma bagunça aqui”.

Aline Midlej tentou esclarecer o roteiro com a equipe enquanto o texto do teleprompter também sofria alterações. “Beatriz Borges continua com a gente agora ou eu chamo a entrevista do Lula? Eu preciso que vocês me orientem”, questionou. Depois de outra mudança, voltou a cobrar uma definição. “Bia, a privatização... mudou o TP de novo? Qual que é a informação que eu dou agora? A entrevista do Lula?”, perguntou.

Sem uma resposta clara naquele momento, a apresentadora dachegou a propor uma pausa na programação. “Vamos rodar o intervalo para a gente organizar tudo direitinho?”, disse. Pouco depois, a produção informou que o material estava pronto. A jornalista decidiu seguir o roteiro e se desculpou com os telespectadores. “Então tá bom, vamos agora ouvir o presidente Lula e peço desculpas pela confusão aqui para vocês", disse.

Na sequência, aexibiu a entrevista de Lula, gravada durante uma agenda presidencial no Amapá, com declarações sobre privatizações. Após expor os problemas que enfrentou no estúdio, Aline Midlej relativizou o imprevisto. “Jornal ao vivo é assim mesmo", comentou a âncora. O caso ocorreu em meio à sequência de falhas que alimentou internamente a suspeita de ação deliberada de funcionários insatisfeitos.