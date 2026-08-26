Reprodução/Instagram/karolrosalin Karol Rosalin é uma famosa influenciadora de 26 anos

Sempre que Virginia Fonseca publica uma foto pós-treino, um detalhe costuma chamar atenção: o abdômen extremamente marcado, com linhas profundas e músculos aparentes. O visual, que ganhou força entre famosas e influenciadoras e pode ser chamado de “barriga HD”, transformou a barriga desenhada em um dos símbolos mais visíveis da definição feminina nas redes sociais.

Mas nem todo mundo que mantém uma rotina intensa de academia quer chegar ao mesmo resultado. Karol Rosalin, de 26 anos, conhecida como a “mulher fitness perfeita”, prefere o caminho oposto. “Quero um corpo malhado, mas ainda extremamente feminino. Não gosto de barriga com marcação exagerada”, afirma.





Para ela, a diferença é muito mais estética do que fitness. Enquanto algumas mulheres preferem gomos e divisões musculares bem aparentes, outras buscam cintura definida e um abdômen mais liso. “Duas mulheres podem treinar muito e buscar resultados completamente diferentes. Eu gosto de músculo e definição, mas prefiro que o abdômen tenha um aspecto mais suave”, diz.

Eleita a “mulher fitness perfeita” após uma análise com inteligência artificial divulgada pela Playboy Austrália, Karol afirma que prefere observar o conjunto em vez de perseguir uma definição cada vez mais extrema. “Para mim, um corpo bonito precisa ter equilíbrio. Se a escolha é entre barriga lisa e trincada, fico com a lisa. Quero continuar forte, definida e com músculos, mas ainda enxergar um corpo extremamente feminino”, conclui.