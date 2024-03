Durante o evento, além da distribuição dos veículos luxuosos, Rincón surpreendeu ao anunciar um sorteio adicional de R$ 50 mil para aqueles que participaram de suas ações nas redes sociais durante o evento. Esta iniciativa não é novidade vinda do influenciador, que já realizou premiações semelhantes em Mato Grosso, consolidando sua imagem como uma figura carismática e popular nas redes sociais.

O local escolhido para a entrega dos prêmios foi a Praça das Fontes, onde uma multidão de seguidores do influenciador e moradores locais se reuniram para testemunhar o grandioso momento. César Rincón, conhecido por suas ações nas redes sociais, contabilizando mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, atraiu a atenção de uma considerável parcela da população.

A cidade de Sorriso, no Mato Grosso, foi palco de um evento protagonizado pelo influenciador César Rincón. Na ocasião, o creator entregou a premiação de R$ 1,5 milhão para Vinícius Gaieski e Dandara Silva, incluindo uma carreta Scania, uma Dodge RAM 250SB, uma Ranger Raptor, além de duas motocicletas, uma CRF 450 e uma KXF 250.

** Davi Brandão é jornalista com atuação no campo da Comunicação há quase 25 anos, circulando pelos diversos segmentos do entretenimento.