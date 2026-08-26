Reprodução/SBT Fernanda Vasconcellos foi bailarina do Gugu.

Fernanda Vasconcellos, de 41 anos, se consolidou como uma das maiores atrizes do Brasil. Conhecida por interpretar papéis marcantes em novelas da Globo, a artista tem uma trajetória marcada por protagonistas e mocinhas. No entanto, nem sempre foi assim.

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A entrada de Fernanda no meio artístico ocorreu em outra emissora, mais precisamente, no SBT. No final dos anos 90, a artista deu seus primeiros passos na televisão como dançarina e assistente de palco de atrações do canal de Silvio Santos.

Em 1998, a atriz fez sua estreia na televisão no programa "Fantasia". Na época, ela se apresentava como Fernandinha e acabou se tornando uma das assistentes de palco mais populares da atração.

Reprodução/SBT Fernanda Vasconcellos participou do programa "Fantasia", do SBT.





Entre outras famosas que integraram o elenco do programa de gincanas estão: a cantora Tânia Mara, Carla Perez, Lívia Andrade, Milene Pavorô (Milene Uehara) e Robertha Portella.

Em imagens da época, é possível ver a atriz entre as 50 dançarinas que compunham o balé do programa. Fernanda seguiu na atração até o ano 2000.

Reprodução/SBT Fernanda Vasconcellos participou do programa "Fantasia", do SBT.





No mesmo ano, a artista foi escalada para compor o balé de outra atração de sucesso da emissora paulistana: o "Domingo Legal", comandado por Gugu Liberato (1959-2019). Em um vídeo resgatado por internautas, a atriz surge desfilando no palco da atração dominical, vestindo um biquíni rosa fininho, aos 19 anos.







Carreira como atriz

Empenhada em se tornar atriz, Fernanda chegou a participar da Oficina de Atores da Globo. Poucos anos depois, em 2005, fez sua estreia na teledramaturgia como Betina, protagonista de "Malhação".

Na sequência, ela conquistou o papel que proporcionou grande projeção nacional: Nanda, a protagonista da novela das 21h "Páginas da Vida" (2006).





Na sequência, Fernanda conquistou o papel que proporcionou grande projeção nacional: Nanda, a protagonista da novela global das 21h "Páginas da Vida" (2006). A personagem rendeu o prêmio de Atriz Revelação no Melhores do Ano.

Entre outros sucessos da carreira de Fernanda Vasconcellos estão novelas da Globo, como "A Vida da Gente" (2011), "Sangue Bom" (2013), "Haja Coração" (2016), e "Três Graças" (2025).

No streaming, a atriz integrou o elenco da segunda temporada da série "3%", e também estrelou a série "Coisa Mais Linda", ambas produções da Netflix.

Ela também atuou em filmes como "Eragon" (2006), "A Ceia" (2013), "Feique" (2017), "Boca de Ouro" (2020), e "Jardim dos Girassóis" (2024).