Reprodução Instagram Karen Lopes será Rainha da Estácio de Sá no Carnaval do centenário

Karen Lopes foi anunciada nesta última terça-feira (25) como a nova Rainha da Escola da Estácio de Sá para o Carnaval de 2027. A sambista assume o posto em um momento simbólico para a agremiação, que no próximo ano celebrará 100 anos de história.

Com uma década de trajetória no Carnaval, Karen chega à escola para representar uma das agremiações mais tradicionais do Rio de Janeiro. A escolha também marca sua entrada em uma nova função dentro da folia carioca, justamente no ano em que a Estácio será protagonista de uma celebração histórica na Marquês de Sapucaí.

Um ano histórico para a Estácio

O centenário da Estácio de Sá remete às origens do samba no Morro de São Carlos, conhecido como Berço do Samba. Foi na região que nomes como Ismael Silva, Bide, Baiaco e Marçal tiveram papel importante na organização do samba e na criação das primeiras escolas.

É nesse cenário que Karen pretende iniciar sua trajetória como Rainha da Escola. A sambista afirmou estar emocionada com o convite e destacou o significado de assumir a função durante as comemorações dos 100 anos da agremiação.

“Estou muito honrada e feliz com esse convite. Ser Rainha da Escola da Estácio de Sá já seria uma grande emoção, mas viver esse momento justamente no ano do centenário torna tudo ainda mais especial. É uma responsabilidade enorme e, ao mesmo tempo, a realização de um sonho”, declarou.

Karen também ressaltou a admiração que já tinha pela escola e pela comunidade antes de assumir o novo posto. Para ela, a oportunidade representa uma forma ainda mais profunda de fazer parte da história da agremiação.

Preparação para o Carnaval

A nova Rainha da Escola terá uma rotina intensa até o desfile. Além dos tradicionais ensaios de samba, Karen pretende reforçar os cuidados com a preparação física para enfrentar a maratona de compromissos durante o período carnavalesco.

No entanto, a sambista afirma que sua principal preocupação será criar uma relação próxima com a comunidade. Ela pretende acompanhar a rotina da escola, participar de ensaios e eventos e conhecer ainda mais as pessoas que mantêm a tradição da Estácio de Sá.

“Quando falo em preparação, não estou falando apenas de aula de samba. Vou intensificar os treinos e cuidar ainda mais da preparação física para estar pronta para enfrentar toda a maratona do Carnaval. Mas, principalmente, quero estar presente na escola, próxima da comunidade e com uma escuta ativa”, explicou.

Para Karen, o cargo exige mais do que presença na Avenida. A intenção é participar ativamente do cotidiano da agremiação e construir uma relação de troca com a comunidade ao longo do ano.

Dupla jornada no Carnaval

Além do novo posto na Estácio de Sá, Karen continuará como musa da Grande Rio. Com isso, ela terá uma agenda dupla no Carnaval de 2027, representando duas escolas durante a folia.

A sambista afirma que pretende conciliar as duas funções com respeito às histórias de cada agremiação. “São duas histórias que fazem parte da minha caminhada no Carnaval e que eu respeito e amo muito. Quero viver cada momento com muita entrega, responsabilidade e carinho”, afirmou.

A estreia de Karen como Rainha da Escola acontecerá no sábado, 6 de fevereiro de 2027. Na ocasião, a Estácio de Sá será a terceira agremiação a desfilar na Marquês de Sapucaí e levará para a Avenida um enredo marcado pela celebração de seu centenário.



