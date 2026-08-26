Reprodução/TV Globo/Reprodução/Facebook Cecília Dassi mudou de carreira após anos atuando em novelas.

Cecília Dassi, de 36 anos, conquistou o público ainda na infância, ao interpretar Sandrinha, na novela "Por Amor" (1997), da Globo. Recentemente, a ex-atriz, que está afastada das telinhas há alguns anos, voltou a ser assunto após uma rara aparição pública. Na ocasião, ela foi reconhecida por um grupo de paparazzi em um aeroporto do Rio de Janeiro e deu um show de educação e simpatia ao atender pedidos de fotos.

Anos depois de brilhar em novelas durante a infância e a adolescência, Cecília optou por se afastar dos estúdios de gravação e seguir uma vida longe dos holofotes.

Por onde anda Cecília Dassi?

Cecília Dassi está consolidada em uma nova profissão que não tem relação com a carreira artística. Desde 2013, ela atua como psicóloga e também produz conteúdos relacionados à saúde mental para as redes sociais.

Apesar do reconhecimento e das oportunidades que recebeu na televisão, aos poucos, a jovem percebeu que não queria continuar trabalhando no meio artístico. Em entrevista ao Gshow, ela explicou que a decisão não ocorreu por causa de um episódio específico, mas foi resultado de muita reflexão.

“Não teve um ‘estalo’ que me fez decidir. Foi um processo gradual. [...] Fui percebendo que, mesmo gostando do teatro e do cinema, não era algo que eu queria para a vida inteira. Não era um mundo no qual me via para sempre”, disse.

Discreta, Cecília não costuma compartilhar detalhes de sua vida pessoal nas redes sociais. Quem acompanha seu perfil no Instagram vê apenas postagens relacionadas à saúde mental, frases motivacionais e vídeos informativos.





Cecília Dassi ganha 100 mil seguidores após flagra em aeroporto

A repercussão positiva do vídeo em que Cecília é abordada no aeroporto refletiu em números. Nesta quarta-feira (26), ela contou que ganhou mais de 100 mil seguidores após a postagem viralizar.

"Gente... Tem quase 100 mil novas pessoas aqui. Juro pra vocês! Pelo que entendi, o motivo pro vídeo que os paparazzi gravaram no aeroporto ter viralizado foi eu ter sido muito simpática com os rapazes. Pelas mensagens que estou recebendo das pessoas que chegaram, o vídeo mostra que sou uma pessoa boa, gentil, educada", contou ela.

A psicóloga contou que, no momento do flagra, estava de bom humor. Além disso, refletiu sobre julgamentos feitos com base em vídeos curtos e cortes publicados na internet.

“Vou contar uma coisa pra vocês: eu estava começando a ficar com cólica e no carro, no caminho do aeroporto pra casa, eu tive a pior cólica da minha vida. Cheguei a achar que ia desmaiar e pensei em ir ao hospital pedir remédio na veia, o que nunca nem tinha passado pela minha cabeça. Eu certamente não teria conseguido ser simpática com eles se eu estivesse com a dor que fiquei pouco depois Imagina se o vídeo que tivesse viralizado fosse eu sendo antipática com eles e passando reto, indo embora? Estariam todas essas pessoas me julgando como metida, desumilde, arrogante, sem educação? E esses julgamentos corresponderiam a quem eu sou?”, escreveu Cecília.