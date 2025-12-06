Redes sociais Cecília Dassi está viva: atriz rebate mais uma vez boato e expõe vídeo

A atriz e psicóloga Cecília Dassi voltou aos holofotes nos últimos dias após se tornar alvo de um boato que ganhou força no YouTube e nas redes sociais. Vídeos sensacionalistas passaram a afirmar que a ex-atriz mirim teria morrido, usando seu nome e imagens antigas para atrair cliques. A notícia falsa rapidamente se espalhou, gerando preocupação entre fãs que acompanharam sua carreira desde a infância.

Em suas redes sociais, Cecília reagiu com firmeza e tranquilizou o público. Ela explicou que não só está viva como segue trabalhando normalmente como psicóloga, profissão que abraçou há quase uma década, após se afastar da atuação.

Reprodução Redes Sociais Cecília Dassi está viva: atriz rebate mais uma vez boato e expõe vídeo





“De ontem para hoje recebi mensagens de três pessoas falando que viram esse vídeo. Já fizeram vários conteúdos desse tipo comigo, mas esse parece ter tido mais alcance, mais de 14 mil visualizações”, disse.

Em especial no X, internautas expressaram alívio e indignação. Muitos relembraram com carinho os papéis marcantes de Cecília, em especial Sandrinha, a menina sensível de “Por Amor”, novela que marcou uma geração. Outros citaram seus trabalhos em produções como “Suave Veneno”, “O Beijo do Vampiro”, “Alma Gêmea” e “Três Irmãs”, ressaltando o impacto de sua trajetória na teledramaturgia brasileira.

Redes sociais Cecília Dassi está viva: atriz rebate mais uma vez boato e expõe vídeo





A artista pediu ainda que seguidores denunciem os conteúdos enganosos que utilizam sua imagem de forma indevida. Segundo ela, os vídeos misturavam informações falsas com acontecimentos reais envolvendo outras pessoas para ganhar visualizações, uma prática recorrente na disseminação de fake news. Sobre a responsabilidade das plataformas de vídeo, ela criticou a impunidade desses conteúdos:

“O YouTube paga por visualização, então esses canais vivem disso … Quantas pessoas nem clicam e saem acreditando no que viram no título e na thumb?”

Sobre a ex-atriz

Nascida em Esteio, no Rio Grande do Sul, Cecília começou a atuar ainda criança e rapidamente conquistou o público com performances maduras e emocionantes. Após duas décadas de carreira na televisão, decidiu deixar os estúdios para se dedicar à Psicologia. Nas redes sociais, mantém um espaço ativo onde fala sobre saúde mental, autoconhecimento e acolhimento emocional.





A comoção causada pela fake news também acabou relembrando ao público quem é Cecília Dassi hoje: uma mulher que cresceu diante das câmeras, fez história em novelas icônicas e, agora, dedica sua vida a escutar, orientar e transformar a realidade de outras pessoas através da psicologia.

O episódio reacende um debate importante sobre a disseminação de notícias falsas envolvendo figuras públicas. Para Cecília, mais do que uma chateação, esse tipo de boato levanta alertas sobre responsabilidade digital, uso indevido de imagem e os impactos emocionais que esse tipo de conteúdo pode causar. Ela reforçou que seguirá usando suas plataformas para promover informação responsável e pediu atenção redobrada ao consumo de vídeos sensacionalistas.