Reprodução/Instagram Luana Piovani fala sobre Ana Castela e Nikolas Ferreira

Luana Piovani, 49 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (24) para comentar o encontro entre a cantora sertaneja Ana Castela, 22, e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), 30, durante a tradicional Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo.

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Luana não perdeu a oportunidade de comentar a atitude da artista após os dois posarem juntos para fotos e causarem polêmica na internet.

O registro do encontro entre a cantora e o parlamentar viralizou rapidamente e dividiu opiniões nas redes sociais. Sem pensar duas vezes, Luana Piovani compartilhou um vídeo nos Stories sobre a foto e aproveitou o espaço para ironizar a postura da jovem cantora.

“Ainda bem que minha filha não foi ao show dessa zinha”, escreveu a atriz na legenda da publicação. Embora a reação de Luana tenha dado o que falar, ela não foi a única a demonstrar descontentamento com a atitude da cantora.

Insatisfeita, Pabllo Vittar, 32 anos, deixou de seguir a sertaneja no Instagram após a publicação do registro. Na imagem compartilhada pelo próprio deputado federal, ele e Ana Castela aparecem lado a lado, sorrindo para a câmera e fazendo o número 22 com as mãos.

O gesto chamou atenção por fazer referência ao número do Partido Liberal (PL), partido de Nikolas e do ex-presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar foi eleito deputado federal por Minas Gerais em 2022 e, atualmente, tenta renovar o mandato nas eleições de 2026.

Indireta

Após a confusão, Pabllo Vittar repetiu uma expressão utilizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após dar unfollow em Ana Castela. Nos Stories do Instagram, a famosa divulgou seus próximos lançamentos.

"Buenos días, bom dia! Como vocês estão, gatas? Então, dia 27 sai BODYTYPE completa, com vídeo dance maravilhoso para vocês já pegarem a coreografia, entendeu? Não ficarem para trás", começou.

PH Lopes/iG Pabllo Vittar





"E dia 1º de outubro sai LASTING LAST. Quero todas fazendo L bem gostoso com a mãe, ó. Querendo ou não", disparou Pabllo Vittar. Vale destacar que a música será lançada no mês em que Lula concorrerá à reeleição para a Presidência da República.



