Reprodução Elon Musk



O fato aconteceu há muitos anos. Elon Musk ainda não era o bilionário que é hoje. Na época, tinha cerca de US$ 30 milhões.

Um mês antes, Eike Batista havia recebido US$ 3,8 bilhões. Então, Elon Musk fez de tudo para conseguir marcar uma conversa com o empresário.

O encontro aconteceu na casa de Eike Batista, uma mansão aos pés do Cristo Redentor. Eike fez questão de preparar um churrasco para Elon Musk. Os dois ficaram sozinhos, comendo e conversando, para criar um clima mais informal.

Em determinado momento, Elon decidiu contar sua situação a Eike. Revelou que tinha US$ 30 milhões e que pretendia gastar metade na empresa de foguetes e a outra metade na Tesla.

Era o momento em que Elon poderia pedir dinheiro emprestado a Eike, mas teve vergonha e não fez o pedido.

Então, Elon decidiu perguntar a Eike o que ele faria em seu lugar.





Eike respondeu que não entendia de foguetes e menos ainda de Tesla e que, como Elon era quem entendia do assunto, deveria tomar a decisão.

Ficou o dito pelo não dito. Elon não teve coragem de pedir o dinheiro a Eike.

Os dois continuaram degustando o churrasco preparado pelo empresário e, depois de algum tempo conversando sobre outros assuntos, acabaram se despedindo. Elon foi embora sem pedir o dinheiro de que precisava.

Eike, por sua vez, perdeu a oportunidade de se tornar sócio do homem mais rico do mundo.