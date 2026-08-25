Reprodução Instagram Dolly Parton morre aos 80 anos após enfrentar problemas de saúde

Dolly Parton morreu aos 80 anos nesta terça-feira (25), em Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por um dos sobrinhos da cantora , Brian Seaver, em um vídeo publicado nas redes sociais da artista. A causa da morte ainda não foi divulgada.

A cantora enfrentava problemas de saúde nos últimos meses e havia reduzido o ritmo de compromissos profissionais. A notícia da morte ocorreu apenas quatro dias depois de Dolly conceder uma entrevista à revista People, na qual falou sobre seu estado de saúde e afirmou que, apesar das dificuldades, ainda tinha projetos que gostaria de realizar.

Comunicado da família

No vídeo, Brian explicou que a própria Dolly havia pedido, anos atrás, que ele fosse responsável por comunicar sua morte quando esse momento chegasse. Ele trabalhou por mais de duas décadas como chefe de segurança da cantora, função que havia sido exercida anteriormente por seu pai.

“Meu nome é Brin Seaver, filho de Cassie Parton, e estou aqui hoje representando as famílias Parton e Owens para anunciar o falecimento da minha tia, Dolly Rebecca Parton Dean - irmã, ‘Sis’ e ‘Granny’ para uma geração, e ‘Gigi’ para a seguinte”, afirmou.

O sobrinho também falou sobre a relação da cantora com a família e prestou uma homenagem ao legado deixado por ela. Ao mencionar a morte, afirmou que Dolly estaria “nos braços de Jesus” e que teria sido recebida pelo marido, Carl Thomas Dean, pelos pais e por outras pessoas próximas que já morreram.

Reprodução Instagram Dolly Parton

Última atualização sobre a saúde

Na entrevista publicada pela People em 21 de agosto, Dolly havia comentado que vinha enfrentando questões de saúde que acabou deixando em segundo plano enquanto acompanhava o marido durante seus últimos meses de vida.

Carl Thomas Dean morreu em março de 2025, aos 82 anos. Após a perda, Dolly falou em diferentes ocasiões sobre o impacto da morte do companheiro, com quem foi casada por quase seis décadas.

Mesmo diante das dificuldades, a cantora afirmou recentemente que ainda pretendia trabalhar e colocar em prática novos projetos. A declaração se tornou sua última atualização pública sobre a saúde antes da confirmação de sua morte.

Reprodução Instagram Dolly Parton

Uma trajetória marcada pela música

Nascida em 19 de janeiro de 1946, em Locust Ridge, no Tennessee, Dolly era a quarta de 12 irmãos e cresceu em uma família humilde. Desde criança, encontrou na música uma forma de expressão e começou a cantar ainda jovem. Antes dos 20 anos, mudou-se para Nashville, cidade que se tornaria o centro de sua carreira.

Ao longo de décadas, Dolly se consolidou como uma das principais representantes da música country e também como uma das compositoras mais reconhecidas da música americana. Entre suas canções mais famosas estão “Jolene” e “9 to 5”, além de “I Will Always Love You”, escrita por ela em 1973.

A composição ganhou projeção internacional após ser gravada por Whitney Houston para a trilha sonora do filme “O Guarda-Costas”, lançado em 1992. A versão se tornou um dos maiores sucessos da carreira da cantora americana e ajudou a levar a obra de Dolly a uma audiência mundial.





Sucesso também no cinema

Além da música, Dolly Parton construiu uma carreira no cinema e na televisão. Entre seus trabalhos mais conhecidos está “Como Eliminar Seu Chefe”, de 1980, no qual atuou ao lado de Jane Fonda e Lily Tomlin. Ela também participou de “Flores de Aço” e de outras produções ao longo da carreira.

Na música, recebeu sete Grammys competitivos e foi homenageada com o Grammy Lifetime Achievement Award, em 2011. Em 2022, entrou para o Rock & Roll Hall of Fame, reconhecimento que reforçou a dimensão de uma trajetória que ultrapassou os limites da música country.

Quase seis décadas de casamento

Dolly se casou com Carl Thomas Dean em maio de 1966, quando tinha 20 anos. O relacionamento durou quase 60 anos, mas Carl sempre manteve uma postura discreta e preferiu ficar distante da exposição pública que acompanhava a carreira da mulher.

O empresário morreu em 3 de março de 2025. Após a perda, Dolly homenageou o marido com a música “If You Hadn’t Been There” e falou sobre a importância que ele continuaria tendo em sua vida.

O casal não teve filhos. Em entrevista à People em 2025, Dolly afirmou que a ausência de crianças permitiu que dedicasse grande parte de sua trajetória à carreira e aos sonhos profissionais. Ao longo dos anos, porém, ela também manteve uma relação próxima com sobrinhos e outros familiares.



