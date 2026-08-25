Reprodução/TV Globo Cristina Mullins volta às novelas após 5 anos em "Por Você"

A atriz Cristina Mullins, de 68 anos, voltou às novelas após cinco anos afastada das telinhas. Na última semana, a veterana apareceu nos primeiros capítulos de "Por Você", nova trama das 19h da Globo, interpretando Dulce, diarista que trabalha na casa de Bela, personagem de Sheron Menezes.

A participação da atriz no folhetim escrito por Dino Cantelli e Juliana Perez não foi anunciada previamente, o que causou surpresa em parte do público.

Na trama, Dulce trabalha no apartamento de Bela e acompanha as mudanças na rotina da médica após a chegada dos quatro filhos, Juli, vivida por Lucy Ramos.

Nas redes sociais, as rápidas aparições de Cristina na novela deram o que falar. Alguns internautas questionaram a ausência do nome da artista nos créditos da produção, enquanto outros afirmaram não tê-la reconhecido imediatamente.

"Acho que é participação rápida mesmo, nem creditada está (uma pena, se for isso mesmo)!", escreveu uma usuária do X. "Nem reconheci ela", declarou outro. "Eu não tinha reconhecido. Espero que a personagem cresça; ela merece um papel de destaque", disse um terceiro internauta.

O último trabalho da atriz em uma novela foi ao ar em 2021, quando ela fez uma participação em "Salve-se Quem Puder", da Globo.





Carreira

Nascida em São Paulo, em 8 de outubro de 1957, Cristina Mullins iniciou sua carreira artística nos anos 1970 . Entre seus primeiros trabalhos na televisão se destacam a novela "Nina" (1977) e o humorístico "Os Trapalhões", ambas produções da TV Globo.

Na TV Tupi, a atriz atuou em diversas produções como "Aritana" (1978), "Gaivotas" (1979), "Pé de Vento" (1980), "Meu Pé de Laranja Lima" (1980), e "Os Imigrantes" (1981).

Cristina ganhou destaque nacional em 1982, quando protagonizou a primeira versão de "Paraíso", de Benedito Ruy Barbosa. Na novela, ela interpretou Maria Rita, a icônica Santinha. Em 2009, no remake da trama, a personagem foi vivida por Nathalia Dill.

Já em 1983, a atriz protagonizou a novela global "Voltei pra Você". Na trama, que também foi escrita por Benedito Ruy Barbosa, ela interpretou Liliane, a famosa Pituca.

Ao longo dos anos, Cristina Mullins acumulou personagens em novelas globais como "Vereda Tropical"(1984), "Brega & Chique"(1987), "Despedida de Solteiro"(1992), "Sonho Meu"(1993), "História de Amor"(1995), e "Senhora do Destino"(2004).

Na Record, atuou em "Rebelde"(2011), trama adolescente escrita por Margareth Boury. Na novela, ela deu vida à Teresa Silva, uma cozinheira carismática e irreverente.

Após alguns anos afastada das telinhas, a atriz retornou à Globo em 2016, quando interpretou Zuleica, em "Rock Story". Posteriormente, em 2018, ela fez uma participação em "Malhação: Vidas Brasileiras".