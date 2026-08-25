Priscila Nicheli Atriz dá vida à professora Jeane no longa ‘Davi’, drama focado nas consequências do bullying e na importância da saúde mental

A atriz Elaine Dias chega ao catálogo do Prime Video no longa-metragem Davi, dirigido por Rayssa de Castro. No filme independente, com estreia no próximo dia 4 de setembro, a artista interpreta a professora Jeane, uma mulher dedicada à educação que enfrenta o drama silencioso da violência doméstica dentro de casa.

“A Jeane representa milhares de mulheres brasileiras que acordam todos os dias para transformar vidas na sala de aula enquanto travam batalhas invisíveis em suas próprias casas sofrendo violência física e/ou psicológica. Dar voz a ela no streaming é uma responsabilidade profunda, que exige coragem para retratar essa dor com o respeito e a verdade que essas histórias merecem”, destaca a atriz.

Elaine também ressalta a importância da obra, que traz como temas centrais a saúde mental e o bullying.

“Além da arte, sou graduada em Pedagogia e apaixonada pela educação. Integrar o elenco de um filme que aborda temáticas tão urgentes é fundamental para ampliar a discussão sobre o processo educacional. Educar vai além de lecionar uma disciplina; envolve entender a socialização e o acolhimento desses indivíduos. Ninguém pode mais naturalizar o bullying. Precisamos separar o que é brincadeira do que é falta de respeito”, declara.

O longa-metragem é dirigido por Rayssa de Castro e protagonizado por Lucas Tors. Além de Elaine Dias, o elenco conta com nomes como Sidney Sampaio e Serginho Hondjakoff. A produção estará disponível nos catálogos do Prime Video, Box Brazil Play, PLAY e Claro TV+.

Com trajetória no audiovisual, Elaine Dias integra o elenco da 3ª, 4ª e 5ª temporadas da série Arcanjo Renegado, do Globoplay, na qual interpreta uma repórter no núcleo jornalístico. Na televisão, a atriz também acumula participações na novela Caras & Bocas, da TV Globo, e no humorístico Jornal Sensacionalista, do Multishow.

Sinopse

Davi acompanha a história de um adolescente isolado pelos colegas, vítima de bullying e marcado por traumas profundos de infância. Ignorado por quem poderia ajudá-lo, o jovem mergulha em um sofrimento silencioso que culmina em uma tragédia dentro da sala de aula.

Sob a perspectiva de sobreviventes, familiares e educadores, o longa revela as consequências devastadoras da omissão e da falta de acolhimento. Trata-se de um drama intenso que não busca justificar a violência, mas provocar uma reflexão urgente sobre saúde mental e os sinais que frequentemente passam despercebidos.