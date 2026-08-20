Reprodução Instagram Rayane Figliuzzi faz novas críticas a Saory e dispara sobre relação com Dudu Camargo





Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, voltou a falar sobre a relação conturbada com Saory Cardoso e fez novas críticas à influenciadora. Em entrevista, a empresária afirmou que considera um “teatro” a postura da rival durante sua participação em “A Fazenda 17” e disse que continua sendo alvo de provocações nas redes sociais.

Segundo Rayane, Saory costuma publicar conteúdos relacionados a situações negativas envolvendo seu nome . “Até hoje ela me persegue, tudo que sai de ruim ela vai lá no perfil dela e posta. Então, ela gosta, sabe?”, afirmou ela, durante entrevisa ao Splash UOL.

Rayane diz ter processado Saory

Durante a conversa, Rayane também revelou que decidiu entrar na Justiça contra Saory por declarações feitas durante o reality show. Entre as falas que considera mais graves, estaria uma acusação de que ela teria tentado matar o próprio filho.

“Processei ela também sobre várias coisas que ela falou lá dentro do reality. Falou que eu tentei matar o meu filho. Então, foram coisas bem pesadas”, declarou ela.

A namorada de Belo reconheceu que conflitos em realities podem levar os participantes a ultrapassar alguns limites, mas defendeu que determinadas acusações podem ter consequências fora do programa. “Dentro de reality tem brigas, tem falas, que a gente passa do ponto, mas tem coisas que a gente tem que saber falar e saber realmente que isso tem um piso na sociedade”, afirmou.

Rayane ainda disse que Saory deverá receber uma intimação referente ao processo. “Até hoje, eu processei ela e daqui a pouco ela recebe a intimação de processo”, completou.

Críticas ao relacionamento com Dudu Camargo

Rayane também foi questionada sobre o relacionamento de Saory com Dudu Camargo, apresentador do “Balanço Geral” e campeão de “A Fazenda 17”. Sem esconder sua opinião, ela colocou em dúvida a relação e afirmou acreditar que a aproximação teria ocorrido por interesse na visibilidade conquistada pelo apresentador após a vitória no reality.

“Eu acho que ali, para ela, foi só realmente aproveitar a oportunidade, porque o Dudu ganhou e ela foi atrás dessa oportunidade junto com o Dudu. Eu acho que ali não existe um relacionamento”, afirmou.

Reprodução/Instagram Dudu Camargo e Saory Cardoso.





Rayane também citou declarações anteriores de Saory sobre Dudu para justificar sua desconfiança. “Até porque ela mesma falou mal dele no podcast. Então, eu acho que não condiz um relacionamento assim”, declarou.

A influenciadora ainda afirmou que não pretende fazer as pazes com Saory. “Eu acho que nunca vou fazer as pazes com a Saory, porque é uma pessoa totalmente diferente de mim. A índole dela eu acho horrível”, disparou.



