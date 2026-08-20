Panda e Matheus e Kauan se apresentam na abertura da 71ª Festa do Peão de Barretos.
Reprodução/Instagram/@marcussoarez
Panda e Matheus e Kauan se apresentam na abertura da 71ª Festa do Peão de Barretos.

A 71ª Festa do Peão de Barretos começa nesta quinta-feira (20) e segue até 30 de agosto, no Parque do Peão, no interior de São Paulo. Considerada a maior festa de rodeio da América Latina, a programação conta com mais de 120 shows ao longo dos 11 dias.

Na primeira noite, o Barretão terá apresentações de Panda e da dupla  Matheus e Kauan no palco Arena. Já no palco Camping, exclusivo para quem está hospedado no local, haverá shows de DJ Thomazini, Luana Magalhães, Marcos Ferreira e da dupla Augusto & Atílio. (Veja a programação completa abaixo.)

Além das apresentações musicais, o evento terá competições nas modalidades ranch sorting, team penning, team roping e montarias em touros da Professional Bull Rides (PBR).

Confira a programação musical desta quinta-feira (20)

Palco Arena

  • 23h: Panda
  • 1h: Matheus & Kauan

Palco Camping 

  • 13h: Dj Thomazini
  • 14h45: Luana Magalhães
  • 16h: Marcos Ferreira
  • 17h15: Augusto & Atílio

Ordem das provas (a partir das 17h30)

  • Ranch sorting
  • Team Penning
  • Team Roping
  • Montarias em touros (PBR)

De acordo com a organização do evento, os horários das provas devem variar e podem ser alterados a qualquer momento.

Ingressos

Os ingressos para a primeira noite da 71ª Festa do Peão de Barretos  estão sendo vendidos exclusivamente pela internet, por meio da plataforma  Total Acesso. Confira os valores.

  • Parque: R$ 91 (meia), R$ 121 (solidário, com destinação de R$ 5 para instituições beneficentes da região) e R$ 182 (inteira).
  • Camarote da Gente: R$ 177
  • Área Vip: R$ 245
  • Pista Gold: R$ 300
  • Camarote Open Super Bull Ballantine's: R$ 607
  • Camarote Arena Premium: R$ 832
  • Pista Prime: R$ 1084
  • Stage Prime: R$ 1911
  • Camarote Brahma: a partir de R$ 2.290

Para o Parque, o Rodeio e Shows, o limite informado é de dois ingressos por CPF por dia. Já diversos setores especiais têm limite de um ingresso por CPF. A plataforma aceita PIX e cartão de crédito como formas de pagamento.

Para acessar o Parque, o Estádio e outros setores, é utilizada a biometria facial cadastrada durante o processo de compra. 


Onde acontece a Festa do Peão?

O festival acontece no Parque do Peão, localizado na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, km 428, em Barretos, no interior de São Paulo.

O complexo possui mais de 2 milhões de metros quadrados, com Estádio de Rodeios, camping, feira comercial, áreas de provas e diferentes espaços voltados para o entretenimento.

Parque do Peão.. Foto: Reprodução/Divulgação/ Alisson Demetrio
Grandes nomes do sertanejo se apresentam na Festa do Peão de Barretos.. Foto: Reproduão/Divulgação/Alisson Demetrio
A Festa do Peão de Barretos reúne milhares de pessoas todos os anos.. Foto: Reprodução/Divulgação/Alisson Demetrio


Confira a programação  de shows completa da Festa do Peão de Barretos 2026

20 de agosto (quinta-feira)

Palco Estádio (Arena)

  • Panda
  • Matheus & Kauan


Palco Camping

  • DJ Thomazini
  • Luana Magalhães
  • Marcos Ferreira
  • Augusto & Atilio


21 de agosto (sexta-feira)

Palco Estádio

  • Ana Castela
  • Wesley Safadão
  • Natanzinho Lima
  • Country Beat


Amanhecer

  • Belo
  • VENCEDOR "É PRA CANTAR"
  • Henrique & Diego
  • Lorena
  • Bruno & Denner
  • João Neto & Frederico

Palco Camping

  • DJ Thomazini
  • Clube da Viola
  • Pedro Libe
  • Vini & Lucas
  • Resenha da Muierada

Ruas do Parque

  • Trio Elétrico Jamil


22 de agosto (sábado)

Palco Estádio

  • Gusttavo Lima
  • Alok
  • Nattan

Amanhecer

  • Fernando & Sorocaba
  • Munhoz & Mariano
  • Bruno Rosa
  • Bruno & Barretto
  • Israel & Rodolfo

Palco Camping

  • DJ THOMAZINI
  • Trio Remelexo
  • Emílio & Eduardo e João Pedro & Cristiano
  • Nattan

Ruas do Parque

  • Trio Elétrico Durval Lélys

23 de agosto (domingo)

Palco Estádio

  • Matogrosso & Mathias
  • Edson & Hudson

Amanhecer

  • Jair Supercap
  • Queima do Alho
  • Ronaldo Viola Filho
  • Moysés Rico
  • Zé Caboclo & Caboclinho

Palco Camping

  • DJ THOMAZINI
  • Bárbara Kush
  • Victor & Franco
  • Jeninho

24 de agosto (segunda-feira)

Amanhecer

  • Jads & Jadson
  • Felipe & Rodrigo
  • Turma do Pagode


Palco Camping

  • DJ THOMAZINI
  • Diogo Viola e Carlinho
  • Estela Blanco
  • Zé Davila & Fabiano
  • Ruan & Leandro


25 de agosto (terça-feira)

Amanhecer

  • Trio Parada Dura + Lourenço & Lourival
  • Guilherme e Benuto
  • Pixote


Palco Camping

  • DJ THOMAZINI
  • Monzani & Miguel
  • Turma do Pagode e Convidados
  • Open Farra


26 de agosto (quarta-feira)

Palco Estádio

  • César Menotti & Fabiano
  • Simone Mendes
  • Alexandre Pires

Amanhecer

  • Loubet
  • Jeann & Julio
  • Zé Ricardo & Thiago
  • Open Farra

Palco Camping

  • DJ THOMAZINI
  • Duda Bertelli
  • Felipe & Benjamin
  • Rolê 019 (Kaique & Felipe, Fiorella, Guilherme & Benuto)


27 de agosto (quinta-feira)

Palco Estádio

  • Bruno & Marrone
  • Gustavo Mioto
  • Rionegro & Solimões

Amanhecer

  • Ralf
  • Serestão do Zé
  • Bruninho & Davi
  • Diego & Victor Hugo

Palco Camping

  • DJ THOMAZINI
  • Júnior & Cézar
  • Bruninho & Davi
  • Projeto Uma Por Ano
  • Us Agroboy


28 de agosto (sexta-feira)

Palco Estádio

  • Chitãozinho & Xororó
  • Zezé Di Camargo & Luciano
  • Hugo & Guilherme

Amanhecer

  • Eduardo Costa
  • Paula Fernandes
  • Maria Cecília & Rodolfo
  • Kaique & Felipe
  • Jhenifer & Thiago
  • Zezé Di Camargo Rústico
  • Jiraya Uai

Palco Camping

  • DJ THOMAZINI
  • Alex & Medina
  • Felipe Araújo
  • Kleo Dibah & Rafael
  • DJ Jiraya Uai

Ruas do Parque

  • Trio Elétrico Xandy Harmonia

29 de agosto (sábado)

  • Palco Estádio
  • Leonardo
  • João Bosco & Vinícius
  • Gusttavo Lima

Amanhecer

  • Michel Teló
  • Danilo & Davi
  • Luan Pereira
  • Calcinha Preta
  • Léo & Raphael
  • Fiduma & Jeca

Palco Camping

  • DJ THOMAZINI
  • Bar das Braba
  • Fiduma & Jeca
  • Michel Teló

Ruas do Parque

  • Trio Elétrico

30 de agosto (domingo)

Queima do Alho

  • Thácio
  • Divino & Donizete
    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2026-08-20/festa-do-peao-de-barretos-2026-comeca-hoje--veja-a-programacao-desta-quinta-feira-20.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes