Reprodução/Instagram/@marcussoarez Panda e Matheus e Kauan se apresentam na abertura da 71ª Festa do Peão de Barretos.

A 71ª Festa do Peão de Barretos começa nesta quinta-feira (20) e segue até 30 de agosto, no Parque do Peão, no interior de São Paulo. Considerada a maior festa de rodeio da América Latina, a programação conta com mais de 120 shows ao longo dos 11 dias.

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Na primeira noite, o Barretão terá apresentações de Panda e da dupla Matheus e Kauan no palco Arena. Já no palco Camping, exclusivo para quem está hospedado no local, haverá shows de DJ Thomazini, Luana Magalhães, Marcos Ferreira e da dupla Augusto & Atílio. (Veja a programação completa abaixo.)

Além das apresentações musicais, o evento terá competições nas modalidades ranch sorting, team penning, team roping e montarias em touros da Professional Bull Rides (PBR).

Confira a programação musical desta quinta-feira (20)

Palco Arena

23h: Panda

1h: Matheus & Kauan

Palco Camping

13h: Dj Thomazini

14h45: Luana Magalhães

16h: Marcos Ferreira

17h15: Augusto & Atílio

Ordem das provas (a partir das 17h30)

Ranch sorting

Team Penning

Team Roping

Montarias em touros (PBR)

De acordo com a organização do evento, os horários das provas devem variar e podem ser alterados a qualquer momento.

Ingressos

Os ingressos para a primeira noite da 71ª Festa do Peão de Barretos estão sendo vendidos exclusivamente pela internet, por meio da plataforma Total Acesso. Confira os valores.

Parque: R$ 91 (meia), R$ 121 (solidário, com destinação de R$ 5 para instituições beneficentes da região) e R$ 182 (inteira).

R$ 91 (meia), R$ 121 (solidário, com destinação de R$ 5 para instituições beneficentes da região) e R$ 182 (inteira). Camarote da Gente: R$ 177

R$ 177 Área Vip: R$ 245

R$ 245 Pista Gold: R$ 300

R$ 300 Camarote Open Super Bull Ballantine's: R$ 607

R$ 607 Camarote Arena Premium: R$ 832

R$ 832 Pista Prime: R$ 1084

R$ 1084 Stage Prime: R$ 1911

R$ 1911 Camarote Brahma: a partir de R$ 2.290

Para o Parque, o Rodeio e Shows, o limite informado é de dois ingressos por CPF por dia. Já diversos setores especiais têm limite de um ingresso por CPF. A plataforma aceita PIX e cartão de crédito como formas de pagamento.

Para acessar o Parque, o Estádio e outros setores, é utilizada a biometria facial cadastrada durante o processo de compra.





Onde acontece a Festa do Peão?

O festival acontece no Parque do Peão, localizado na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, km 428, em Barretos, no interior de São Paulo.

O complexo possui mais de 2 milhões de metros quadrados, com Estádio de Rodeios, camping, feira comercial, áreas de provas e diferentes espaços voltados para o entretenimento.





Confira a programação de shows completa da Festa do Peão de Barretos 2026

20 de agosto (quinta-feira)

Palco Estádio (Arena)

Panda

Matheus & Kauan



Palco Camping

DJ Thomazini

Luana Magalhães

Marcos Ferreira

Augusto & Atilio



21 de agosto (sexta-feira)

Palco Estádio

Ana Castela

Wesley Safadão

Natanzinho Lima

Country Beat



Amanhecer

Belo

VENCEDOR "É PRA CANTAR"

Henrique & Diego

Lorena

Bruno & Denner

João Neto & Frederico

Palco Camping



DJ Thomazini

Clube da Viola

Pedro Libe

Vini & Lucas

Resenha da Muierada

Ruas do Parque

Trio Elétrico Jamil



22 de agosto (sábado)

Palco Estádio

Gusttavo Lima

Alok

Nattan

Amanhecer

Fernando & Sorocaba

Munhoz & Mariano

Bruno Rosa

Bruno & Barretto

Israel & Rodolfo

Palco Camping

DJ THOMAZINI

Trio Remelexo

Emílio & Eduardo e João Pedro & Cristiano

Nattan

Ruas do Parque

Trio Elétrico Durval Lélys

23 de agosto (domingo)

Palco Estádio

Matogrosso & Mathias

Edson & Hudson

Amanhecer

Jair Supercap

Queima do Alho

Ronaldo Viola Filho

Moysés Rico

Zé Caboclo & Caboclinho

Palco Camping

DJ THOMAZINI

Bárbara Kush

Victor & Franco

Jeninho

24 de agosto (segunda-feira)

Amanhecer

Jads & Jadson

Felipe & Rodrigo

Turma do Pagode



Palco Camping

DJ THOMAZINI

Diogo Viola e Carlinho

Estela Blanco

Zé Davila & Fabiano

Ruan & Leandro



25 de agosto (terça-feira)

Amanhecer

Trio Parada Dura + Lourenço & Lourival

Guilherme e Benuto

Pixote



Palco Camping

DJ THOMAZINI

Monzani & Miguel

Turma do Pagode e Convidados

Open Farra



26 de agosto (quarta-feira)

Palco Estádio

César Menotti & Fabiano

Simone Mendes

Alexandre Pires

Amanhecer

Loubet

Jeann & Julio

Zé Ricardo & Thiago

Open Farra

Palco Camping

DJ THOMAZINI

Duda Bertelli

Felipe & Benjamin

Rolê 019 (Kaique & Felipe, Fiorella, Guilherme & Benuto)



27 de agosto (quinta-feira)

Palco Estádio

Bruno & Marrone

Gustavo Mioto

Rionegro & Solimões

Amanhecer

Ralf

Serestão do Zé

Bruninho & Davi

Diego & Victor Hugo

Palco Camping

DJ THOMAZINI

Júnior & Cézar

Bruninho & Davi

Projeto Uma Por Ano

Us Agroboy



28 de agosto (sexta-feira)

Palco Estádio

Chitãozinho & Xororó

Zezé Di Camargo & Luciano

Hugo & Guilherme

Amanhecer

Eduardo Costa

Paula Fernandes

Maria Cecília & Rodolfo

Kaique & Felipe

Jhenifer & Thiago

Zezé Di Camargo Rústico

Jiraya Uai

Palco Camping

DJ THOMAZINI

Alex & Medina

Felipe Araújo

Kleo Dibah & Rafael

DJ Jiraya Uai

Ruas do Parque

Trio Elétrico Xandy Harmonia

29 de agosto (sábado)

Palco Estádio

Leonardo

João Bosco & Vinícius

Gusttavo Lima

Amanhecer

Michel Teló

Danilo & Davi

Luan Pereira

Calcinha Preta

Léo & Raphael

Fiduma & Jeca

Palco Camping

DJ THOMAZINI

Bar das Braba

Fiduma & Jeca

Michel Teló

Ruas do Parque

Trio Elétrico

30 de agosto (domingo)

Queima do Alho