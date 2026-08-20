A 71ª Festa do Peão de Barretos começa nesta quinta-feira (20) e segue até 30 de agosto, no Parque do Peão, no interior de São Paulo. Considerada a maior festa de rodeio da América Latina, a programação conta com mais de 120 shows ao longo dos 11 dias.
Na primeira noite, o Barretão terá apresentações de Panda e da dupla Matheus e Kauan no palco Arena. Já no palco Camping, exclusivo para quem está hospedado no local, haverá shows de DJ Thomazini, Luana Magalhães, Marcos Ferreira e da dupla Augusto & Atílio. (Veja a programação completa abaixo.)
Além das apresentações musicais, o evento terá competições nas modalidades ranch sorting, team penning, team roping e montarias em touros da Professional Bull Rides (PBR).
Confira a programação musical desta quinta-feira (20)
Palco Arena
- 23h: Panda
- 1h: Matheus & Kauan
Palco Camping
- 13h: Dj Thomazini
- 14h45: Luana Magalhães
- 16h: Marcos Ferreira
- 17h15: Augusto & Atílio
Ordem das provas (a partir das 17h30)
- Ranch sorting
- Team Penning
- Team Roping
- Montarias em touros (PBR)
De acordo com a organização do evento, os horários das provas devem variar e podem ser alterados a qualquer momento.
Ingressos
Os ingressos para a primeira noite da 71ª Festa do Peão de Barretos estão sendo vendidos exclusivamente pela internet, por meio da plataforma Total Acesso. Confira os valores.
- Parque: R$ 91 (meia), R$ 121 (solidário, com destinação de R$ 5 para instituições beneficentes da região) e R$ 182 (inteira).
- Camarote da Gente: R$ 177
- Área Vip: R$ 245
- Pista Gold: R$ 300
- Camarote Open Super Bull Ballantine's: R$ 607
- Camarote Arena Premium: R$ 832
- Pista Prime: R$ 1084
- Stage Prime: R$ 1911
- Camarote Brahma: a partir de R$ 2.290
Para o Parque, o Rodeio e Shows, o limite informado é de dois ingressos por CPF por dia. Já diversos setores especiais têm limite de um ingresso por CPF. A plataforma aceita PIX e cartão de crédito como formas de pagamento.
Para acessar o Parque, o Estádio e outros setores, é utilizada a biometria facial cadastrada durante o processo de compra.
Onde acontece a Festa do Peão?
O festival acontece no Parque do Peão, localizado na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, km 428, em Barretos, no interior de São Paulo.
O complexo possui mais de 2 milhões de metros quadrados, com Estádio de Rodeios, camping, feira comercial, áreas de provas e diferentes espaços voltados para o entretenimento.
Confira a programação de shows completa da Festa do Peão de Barretos 2026
20 de agosto (quinta-feira)
Palco Estádio (Arena)
- Panda
- Matheus & Kauan
Palco Camping
- DJ Thomazini
- Luana Magalhães
- Marcos Ferreira
- Augusto & Atilio
21 de agosto (sexta-feira)
Palco Estádio
- Ana Castela
- Wesley Safadão
- Natanzinho Lima
- Country Beat
Amanhecer
- Belo
- VENCEDOR "É PRA CANTAR"
- Henrique & Diego
- Lorena
- Bruno & Denner
- João Neto & Frederico
Palco Camping
- DJ Thomazini
- Clube da Viola
- Pedro Libe
- Vini & Lucas
- Resenha da Muierada
Ruas do Parque
- Trio Elétrico Jamil
22 de agosto (sábado)
Palco Estádio
- Gusttavo Lima
- Alok
- Nattan
Amanhecer
- Fernando & Sorocaba
- Munhoz & Mariano
- Bruno Rosa
- Bruno & Barretto
- Israel & Rodolfo
Palco Camping
- DJ THOMAZINI
- Trio Remelexo
- Emílio & Eduardo e João Pedro & Cristiano
- Nattan
Ruas do Parque
- Trio Elétrico Durval Lélys
23 de agosto (domingo)
Palco Estádio
- Matogrosso & Mathias
- Edson & Hudson
Amanhecer
- Jair Supercap
- Queima do Alho
- Ronaldo Viola Filho
- Moysés Rico
- Zé Caboclo & Caboclinho
Palco Camping
- DJ THOMAZINI
- Bárbara Kush
- Victor & Franco
- Jeninho
24 de agosto (segunda-feira)
Amanhecer
- Jads & Jadson
- Felipe & Rodrigo
- Turma do Pagode
Palco Camping
- DJ THOMAZINI
- Diogo Viola e Carlinho
- Estela Blanco
- Zé Davila & Fabiano
- Ruan & Leandro
25 de agosto (terça-feira)
Amanhecer
- Trio Parada Dura + Lourenço & Lourival
- Guilherme e Benuto
- Pixote
Palco Camping
- DJ THOMAZINI
- Monzani & Miguel
- Turma do Pagode e Convidados
- Open Farra
26 de agosto (quarta-feira)
Palco Estádio
- César Menotti & Fabiano
- Simone Mendes
- Alexandre Pires
Amanhecer
- Loubet
- Jeann & Julio
- Zé Ricardo & Thiago
- Open Farra
Palco Camping
- DJ THOMAZINI
- Duda Bertelli
- Felipe & Benjamin
- Rolê 019 (Kaique & Felipe, Fiorella, Guilherme & Benuto)
27 de agosto (quinta-feira)
Palco Estádio
- Bruno & Marrone
- Gustavo Mioto
- Rionegro & Solimões
Amanhecer
- Ralf
- Serestão do Zé
- Bruninho & Davi
- Diego & Victor Hugo
Palco Camping
- DJ THOMAZINI
- Júnior & Cézar
- Bruninho & Davi
- Projeto Uma Por Ano
- Us Agroboy
28 de agosto (sexta-feira)
Palco Estádio
- Chitãozinho & Xororó
- Zezé Di Camargo & Luciano
- Hugo & Guilherme
Amanhecer
- Eduardo Costa
- Paula Fernandes
- Maria Cecília & Rodolfo
- Kaique & Felipe
- Jhenifer & Thiago
- Zezé Di Camargo Rústico
- Jiraya Uai
Palco Camping
- DJ THOMAZINI
- Alex & Medina
- Felipe Araújo
- Kleo Dibah & Rafael
- DJ Jiraya Uai
Ruas do Parque
- Trio Elétrico Xandy Harmonia
29 de agosto (sábado)
- Palco Estádio
- Leonardo
- João Bosco & Vinícius
- Gusttavo Lima
Amanhecer
- Michel Teló
- Danilo & Davi
- Luan Pereira
- Calcinha Preta
- Léo & Raphael
- Fiduma & Jeca
Palco Camping
- DJ THOMAZINI
- Bar das Braba
- Fiduma & Jeca
- Michel Teló
Ruas do Parque
- Trio Elétrico
30 de agosto (domingo)
Queima do Alho
- Thácio
- Divino & Donizete