Foto: @wirso Matheus e Kauan renovam contrato com a Universal Music

A dupla Matheus & Kauan está confirmada no line-up do Jaguariúna Rodeo Festival 2026, etapa emblemática do Circuito Sertanejo, e se apresenta no dia 26 de setembro, última noite do evento, depois de oito anos. A 37ª edição, que acontece nos dias 18, 19, 25 e 26 de setembro, recebe novamente os cantores após alguns anos desde a última participação.

Considerados grandes nomes do sertanejo romântico no Brasil, os cantores são donos de grandes hits que vêm marcando gerações desde 2010, como "O Nosso Santo Bateu", "Decide Aí", "Te Assumi Pro Brasil", "Que Sorte A Nossa" e "Vou Ter Que Superar", e estão ansiosos com o grande retorno.

“Voltar ao palco do Jaguariúna Rodeo Festival depois de oito anos tem um significado muito especial para mim. Vivemos momentos inesquecíveis nesse evento e poder retornar agora, depois da nossa última apresentação em 2018, é como revisitar uma parte importante da nossa história. Estamos muito felizes com esse reencontro”, celebra Matheus.





“O Jaguariúna Rodeo Festival sempre foi um evento muito importante para a gente. Depois de oito anos longe desse palco, voltar para encontrar esse público tão especial é motivo de muita alegria . A saudade era grande e tenho certeza de que será uma noite marcante para todos nós”, ressalta Kauan.

Em meio ao cenário que une tradição e inovação dentro do Circuito Sertanejo, a apresentação da dupla promete trazer grandes emoções no último sábado do evento. “Matheus & Kauan são a cara de Jaguariúna e há muito tempo não se apresentavam em nosso palco. Estamos todos muito felizes com o retorno da dupla”, afirma Gui Marconi, vice-presidente do Grupo DVT, empresa responsável pelo Jaguariúna Rodeo Festival e pelo Circuito Sertanejo.

O Jaguariúna Rodeo Festival reúne grandes nomes da música e as principais provas de arena em uma celebração do gênero no Brasil. Além de Matheus & Kauan, os cantores Gusttavo Lima, Daniel e Panda se apresentam no dia 19. Já Wesley Safadão, N atanzinho Lima, Zezé Di Camargo & Luciano e Hugo & Guilherme sobem ao palco no dia 18. No próximo final de semana, é a vez de Bruno & Marrone e Zé Neto & Cristiano se apresentarem no dia 25. Luan Santana sobe ao palco no dia 26.

Os ingressos estão à venda pelo site da Total Acesso, com opções em cinco setores: Arena, Pista Premium, Camarote Super Bull Ballantine’s, Camarote Open Super Bull Ballantine’s e Camarote Brahma.