Reprodução/Internet Cover de Junior morre aos 44 anos

Antonio Calixto, cabeleireiro de 45 anos, que ficou famoso como cover oficial de Junior Lima, de Sandy & Junior, morreu nesta quarta-feira (19). A notícia foi confirmada pela cover oficial de Sandy, Natiare Azevedo, por meio de suas redes sociais.

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A dupla fazia apresentações dublando e performando como os irmãos famosos ao redor do país. Por causa da semelhança física com a dupla, os dois chegaram a ser convidados para participar do documentário produzido pelo Globoplay quando Sandy & Junior voltaram a se apresentar em turnê, em 2019.

Reprodução/Internet Antonio Calixto, cover de Junior





Ao anunciar o falecimento do amigo, Natiare Azevedo expressou os seus sentimentos ao se despedir do companheiro de palco. "Hoje eu me despeço de uma pessoa que foi muito importante na minha caminhada e na minha história como cover da Sandy. É com o coração completamente apertado que venho comunicar o falecimento do meu querido Antonio Calixto @antoniocalixtooficial, meu primeiro cover do Junior e alguém que jamais será esquecido por mim", escreveu ela.





O cover de Junior teve uma pneumonia e acabou sofrendo complicações da doença, o que resultou em uma fístula no esôfago. Portanto, nos últimos meses, ele perdeu muito peso e apareceu nas redes sociais para pedir ajuda financeira para o seu tratamento.

"Fizemos também um evento beneficente em prol do Antonio, na esperança de ajudá-lo em seu tratamento e em sua recuperação. Infelizmente, Deus quis chamá-lo para perto Dele", acrescentou Natiare.





O velório aconteceu às 7h30 desta quinta-feira (20), na Funerária Santo Edhen, em Poá (SP). Já o sepultamento ficou marcado para uma hora depois, às 8h30, no Cemitério da Paz, em Jardim Itamarati, na mesma cidade paulista.

Mais sobre Calixto

Em julho de 2019, em entrevista ao Extra, Calixto falou sobre sua carreira artística e chegou a contar que já havia se apresentado anteriormente como cover de outros artistas, como Luan Santana e Gusttavo Lima, por exemplo.

"Adaptava meu visual de acordo com a necessidade. Fui me aprimorando com o passar dos anos e acho que hoje me aproximo bastante da imagem de Junior. Tenho a mesma altura que ele", disse.

Reprodução/Internet Covers de Sandy & Junior





"Com Luan Santana, eu já fiz trabalhos: fui dublê dele na novela “Morde & assopra” e já dividimos a cena num comercial de TV. A Gusttavo Lima, sou comparado por opinião dos outros. Mas Junior é uma paixão minha desde criança. É o meu ídolo. Tenho quadro, fotos e ingressos de shows", revelou.

Ainda durante a conversa, o cabeleireiro explicou que fazia apresentações como cover do irmão de Sandy desde os 7 anos. Apesar disso, isso estava longe de ser sua fonte de renda. "Não é meu ganha-pão. Meu cachê é só uma ajuda de custo. É mais diversão do que trabalho", pontuou.

Ao falar sobre os irmãos Sandy & Junior, ele disse que chegou a entrar no camarim deles e arrancou risadas dos dois."Eles acharam divertido eu ser parecido com Junior já naquela época, e ela ficou me chamando de irmão", completou.



