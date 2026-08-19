Reprodução/Record TV/Instagram/@steniogarciaoficial Após afastamento, filha de Stênio Garcia desabafa sobre conflito familiar.

O conflito entre Stênio Garcia e as filhas, Gaya e Cássia Piovesan, ganhou um novo capítulo. Desta vez, Gaya revelou que elas não mantêm contato com o ator desde 2023 e que acompanham a rotina do pai, de 94 anos, por meio de publicações dele nas redes sociais.

De acordo com Gaya, os problemas familiares começaram após a decisão de alugar um apartamento localizado em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O imóvel em questão pertencia às filhas, mas tinha o usufruto do ator.

Em entrevista ao jornal Extra, ela explicou que a residência era ocupada pela mãe, Clarice Piovesan, de 80 anos, que precisou se mudar para outro local com elevador devido a dificuldades de mobilidade.

“Minha mãe sempre morou neste imóvel, mas ela está passando por um problema de saúde, de mobilidade, com o joelho, e precisava de um imóvel com elevador. Esse prédio do apartamento em questão, não tem. A escada é em formato caracol, o que dificulta para um idoso”, começou Gaya.

Na sequência, a filha do ator explicou que o dinheiro recebido pelo aluguel do imóvel em questão foi destinado ao pagamento da locação do nova moradia de sua mãe, e que o ator tinha conhecimento da mudança. “Então, alugamos este imóvel para pagar outro. Meu pai sabia, e a pessoa que alugava era até conhecida dele”, afirmou.





Gaya ainda contou que não sabia que a cláusula contratual inviabiliza a locação do imóvel e que, em 2023, ela e a irmã foram surpreendidas por cobranças da atual esposa do ator, Marilene Saade.

“Não sabíamos sobre a questão de usufruto impedir o aluguel, e como tinha ainda essa proximidade com o inquilino, não tivemos malícia. Assim como também não existia lucro nessa transação. Era apenas para bancar outro imóvel. Em 2023, a gente começa a receber ligações da esposa dele com cobranças. Minha mãe voltou para este apartamento para evitar brigas”, revelou.





A filha do artista ainda relatou que, inicialmente, tentou resolver a questão diretamente com o pai, mas enfrentou dificuldades impostas pela madrasta.

“Desde que meu pai contraiu caxumba, em 2016, e perdeu parte da audição, a gente passou a depender da esposa dele para fazer contato. Começamos a ter dificuldades, até para saber sobre a saúde dele. Fui ficando chateada, mas achei que era uma escolha dele viver assim. Com as ligações de cobrança em 2023, propomos: 'Vamos sentar e conversar sobre a situação da mamãe?'. Vieram as recusas. A esposa do meu pai sempre dizia que por saúde, ele poderia passar mal. Era para conversarmos apenas com advogados”, afirmou.

“Começamos a não ter diálogo. Imagine como é para uma filha ouvir que seu pai não vai conversar com você?” Gaya Piovesan







A batalha judicial começou em 2025

Após tentativas falhas de um acordo informal, Stênio Garcia entrou com uma ação judicial relacionada ao caso em outubro de 2025. Segundo Gaya, inicialmente, o processo era apresentado como uma disputa envolvendo a ex-mulher. No entanto, posteriormente, as filhas passaram a ser ligadas diretamente ligadas ao conflito.

“Os próprios autos do processo criam uma narrativa de que somos 'filhas ingratas'. É triste ver acusações caluniosas. Muito difícil. Mas queria encontrar meu pai. A gente pede por isso o tempo todo e não conseguimos. Por que transformaram em uma guerra? Por que insistem nesse discurso? Não tenho raiva do meu pai, mas também dá pena ver essas falas”, concluiu.

Vale destacar que, em 12 de agosto, o ator veio a público se manifestar sobre o caso. Na ocasião, ele rebateu a especulação sobre o declínio de sua sanidade mental, levantada pela advogada das filhas. Além disso, o ator também falou sobre a disputa que vem travando com as herdeiras.

“É terrível vir aqui para dizer que meu apartamento foi alugado por cinco anos pelas minhas filhas e a mãe delas. Porém, é mais terrível ainda ter a minha sanidade mental questionada de maneira vil e cruel. A imobiliária já teve que admitir que o meu apartamento esteve cinco anos alugado. Enfim, esse dinheiro era meu e nunca vi um real”, disse o artista.