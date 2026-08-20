Reprodução/SBT Vinicius Ferreira acusa o SBT de calote

O apresentador Vinicius Ferreira, conhecido nas redes sociais como Vini Biólogo, abriu o coração em suas redes sociais e afirmou que trabalhou e não foi remunerado pelo SBT. O profissional, que produziu o quadro "Expedição Animal", exibido na grade da emissora, afirmou que se afundou em dívidas e não recebeu nenhum centavo do canal da Anhanguera.

"No mês de junho do ano passado, eu estreei o meu próprio quadro no SBT, um quadro bem grande dentro do SBT Notícias, com duração de 45 minutos aos sábados. Ele reprisava de madrugada e algumas vezes na semana. E a gente fazia todas as redes sociais do SBT. E fiz o SBT Repórter. E tudo isso eram duas pessoas fazendo: eu, como apresentador, produtor, diretor, rotatista, e o Fabinho, meu amigo, cinegrafista. A gente mandava o conteúdo pronto para o SBT, porque eu fazia a pré-edição, e eles exibiram esse conteúdo por 11 meses", iniciou o apresentador.

Vinicius afirmou que, ao perceber que não teria uma contrapartida do canal da família Abravanel, decidiu não produzir mais conteúdo para o quadro e que estava trabalhando sem um contrato com a emissora. Ele contou aos seguidores que gastou bastante com hospedagens, viagens e hotéis.







"Porém, eu e o Fábio decidimos encerrar por completo o Expedição Animal, porque fazia 11 meses que o SBT não pagava pelo nosso trabalho. Não recebemos um centavo, nem tivemos um contrato. Eu pedi um contrato muitas vezes, mas ele era postergado: 'Calma, a gente está vendo'. No fim das contas, foi um ano exibindo o programa sem a gente receber nada, e tudo o que gastamos, como viagens, câmeras, pesquisas, saiu do meu bolso", pontuou.

Estou com minhas contas bloqueadas pela Justiça, não posso receber nada. Devendo gente, tudo isso por conta dessa situação do SBT e o Fábio, óbvio, está com uma situação parecida com a minha. A gente foi se esgotando financeiramente, me afundando em dívidas, confiando na emissora, gigantesca do nosso país. Vinícius Ferreira





Crises de ansiedade

Vinicius ainda afirmou que foi ao hospital diversas vezes com crise de ansiedade, inclusive suspeitou que estava infartando. O biólogo ainda confessou que se afundou em dívidas e que se sentiu desrespeitado e traído pela emissora.

Ano passado, fui duas vezes para o hospital com crise de ansiedade. Estava infartando de madrugada, duas horas da manhã, e na verdade estava com crise de ansiedade. Eu me afundei financeiramente, fiquei abalado emocionalmente porque fiquei sem dinheiro. Mas a gente se sentiu traído, desrespeitado. Existe uma máxima na mídia que é o seguinte, vinculou, pagou. Vinícius Ferreira





"Então, se vocês estão exibindo a nossa imagem, produção, esforço. Nosso trabalho é um risco de vida que é lidar com os animais selvagens, viajar por lugares inóspitos. A gente fica o tempo todo de forma insegura gravando as coisas. A gente espera no mínimo respeito pelo nosso trabalho, principalmente pelos resultados, pela audiência que nosso trabalho deu", ressaltou.

Reprodução/SBT Vinicius Ferreira fala sobre o SBT





Vini disse que a atração no SBT sempre garantia excelentes índices de audiência no Kantar Ibope e que chegou a registrar a maior audiência do dia. O profissional ainda afirmou que se sentiu enganado e lesado pela emissora.

"Cheguei a publicar diversas vezes aqui: a audiência está lá em cima. Hoje é a maior audiência do dia. A gente se dedicou e, no fim das contas, nos sentimos enganados. Eu poderia citar pessoas específicas que prejudicaram nosso trabalho. Só queria explicar o motivo de termos sumido das redes sociais; é literalmente por isso. Ficamos sendo lesados pela emissora, acreditando não só neles, mas em nosso sonho, e hoje nossa vida está de ponta-cabeça."

Por fim, ele afirmou que procurou o SBT para resolver o imbróglio, mas, de acordo com o apresentador, não obteve sucesso.

"Hoje, estou com uma ação judicial contra o SBT. Cheguei a mandar uma carta falando: 'Galera, por favor, paguem pelo nosso trabalho. Cobrei um valor muito baixo em relação a um ano de trabalho'. Era uma pessoa fazendo o trabalho de dez, e o SBT me retornou dizendo que não me deve nada, dizendo que eu os procurei oferecendo o trabalho de graça. E isso não é verdade", finalizou.





O iG entrou em contato com o SBT e o texto será atualizado assim que obtivermos resposta.