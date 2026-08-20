Reprodução/Instagram/luapiovani/pedroscooby Luana Piovani fala sobre Pedro Scooby

A apresentadora e atriz Luana Piovani, 49 anos, falou mais uma vez sobre o seu ex-marido, Pedro Scooby, 38, nas redes sociais. Por meio de sua conta pessoal do Instagram, a loira surpreendeu os seus seguidores ao compartilhar, na última quarta-feira (19), sua opinião sobre o fato de o surfista estar participando do Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, da TV Globo.

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Não é mais novidade que a relação entre os dois enfrentou inúmeras dificuldades e já passou por diferentes fases. No entanto, no último ano, o relacionamento do ex-casal se tornou mais amistoso, e a comunicadora se mostrou contente pelo novo capítulo na trajetória do atleta na televisão.

Luana Piovani falou sobre a participação do ex na próxima temporada do Dança dos Famosos e relembrou sua própria trajetória no quadro. De bom humor, a loira ainda fez alguns elogios ao carisma do surfista e fez questão de destacar que estará torcendo pela vitória dele.

Em 2013, a apresentadora participou da competição, mas precisou deixar o programa após sofrer uma lesão no joelho. Portanto, agora, ao saber que Pedro Scooby fará parte do elenco, ela comentou sobre sua própria experiência e destacou a preparação física do atleta.

"Depois que malhei hoje, peguei o celular e fui dar uma olhada no negócio que o algoritmo vai trazendo as coisas para gente, e vi que o Pedro vai fazer o 'Dança dos Famosos'. Ainda bem que ele é atleta, nunca vai viver o trauma que eu vivi quando participei. E aí o vi no programa, conversando, rindo... daí, já entendi tudo", declarou.

Reprodução/Beatriz Damy/Globo Pedro Scooby está no elenco da "Dança dos Famosos 2026".

Piovani declara torcida

Além disso, para a atriz, a personalidade expansiva do ex pode ser um de seus principais trunfos para conseguir ganhar a disputa. Luana Piovani acredita que a desenvoltura diante das câmeras deve ajudá-lo a ganhar o apoio dos brasileiros.

"Vão se fazer em cima do carisma do Pedro, claro. O Pedro é super carismático, tem um uma coisa inocente que todo mundo ama", disse. Ainda que o atleta não seja um dançarino profissional, ela acredita que ele tem condições de avançar na competição.

Já me liguei no movimento todo. Não sei se o Pedro vai ganhar, espero que ganhe. Ele não dança bem, mas ele não dança mal. Tem grandes chances e tem um baita de um carisma. Realmente, tem uma coisa nele inocente que faz com que todo mundo goste muito dele. Ele vai se dar novamente muito bem. Eu fico muito feliz Luana Piovani, atriz e apresentadora.

Vale destacar que Luana Piovani e Pedro Scooby começaram a namorar no começo de 2011. Já no ano seguinte, Dom, primeiro filho dos dois, nasceu. O casamento oficial aconteceu em 2013 e, em 2015, vieram os gêmeos Liz e Bem. A união terminou em março de 2019.



