Reprodução/Instagram/@montenegrotalentsoficial Atriz Nathalia Timberg

A atriz Nathalia Timberg, de 97 anos, falou sobre as mortes de Laura Cardoso (1927-2026) e Glória Menezes (1934-2026) na última terça-feira (18). Em vídeos postados no Instagram, a artista falou sobre o carinho que tinha com as duas amigas de profissão e disse que estará em breve com elas novamente.

A mensagem de Nathalia foi postada no perfil do empresário Marcus Montenegro.

"Laura, você é das atrizes que eu aprendi a admirar muito cedo. Não sei como começou, não sei como continuou", falou a veterana.

Reprodução/Miguel Júnior/TV Globo Laura Cardoso em Caminho das Índias





"Nós não sabemos nada além do que está aqui, mas pelo menos na nossa imaginação existe alguma coisa que se volatiliza conosco, que tem chance de se encontrar. Eu adoraria! Você é das pessoas que me marcaram, pelo que emanava, pela mulher que eu conhecia", disse.





Nathalia ainda falou sobre a passagem de Glória Menezes. E enfatizou que a vida privou de ter um maior contato com as duas atrizes.

Acho que ainda estamos totalmente no clima da nossa Laura ter ido te encontrar aonde quer que você esteja. Sinto que, no mesmo momento, a vida me privou das duas, mas logo estaremos juntas. Eu também devo estar com a minha bagagem sendo preparada. Nathalia Timberg





"Quem conheceu você deve sempre ficar com gosto de quero mais. Não chega a ser consolo, porque nada nos explica o que acontece conosco. Eu não devo demorar por aqui, não. Mas, enquanto eu estiver, você passa a fazer parte de alguma coisa que eu tenho aqui dentro de mim, das pessoas que cruzam conosco e que deixam uma marca. Ninguém pode ter passado por você sem receber uma marca. Graças a Deus, a sua ficou", disse.

Mortes de Laura Cardoso e Glória Menezes

Reprodução/Instagram Glória Menezes





A atriz Laura Cardoso, uma das pioneiras da televisão brasileira, morreu aos 98 anos na madrugada desta terça-feira (18). A morte foi anunciada no perfil oficial da artista no Instagram.

Já a artista Glória Menezes também faleceu aos 91 anos nesta terça-feira. A informação foi confirmada por familiares da artista. Consolidada como um dos nomes mais importantes da teledramaturgia brasileira, a atriz construiu uma carreira repleta de sucessos.

Ambas construíram um grande legado na televisão brasileira com inúmeros papéis em tramas de sucesso, além de trabalhos aclamadíssimos no teatro.