Reprodução/Internet Blogueirinha acertou com a Globo depois de encerrar ciclo na DiaTV

Blogueirinha acertou com a Globo depois de deixar a DiaTV e comandará um programa semanal no Multishow. A personagem criada pelo ator e influenciador Bruno Matos ganhará uma atração ao vivo, com plateia e entrevistas com convidados famosos. Segundo a emissora, o projeto manterá o humor ácido que marcou os trabalhos da personagem na internet. A data de estreia do novo programa ainda não foi confirmada pelo canal por assinatura.

A mudança representa uma nova etapa profissional para Bruno Matos, que classificou o projeto como o maior de sua carreira. “Essa nova fase no Multishow, na TV, numa nova emissora, representa mais um degrau na minha carreira, onde eu sentia a necessidade de crescer profissionalmente”, afirmou o novo contratado da emissora carioca. O influenciador também relacionou a decisão ao momento pessoal vivido após o encerramento de sua passagem pela DiaTV e a mudança de emissora.

Blogueirinha terá produção do Porta dos Fundos

Ao comentar o acordo, Blogueirinha destacou a dimensão que atribui ao novo trabalho. “Isso está ligado com o meu emocional. Estou feliz com esse projeto, é o maior da minha vida e estou entrando de cabeça nele”, declarou o influenciador. O formato da nova atração continuará baseado em conversas com personalidades conhecidas, mas agora terá transmissão ao vivo e presença de público no estúdio, características confirmadas pela Globo ao anunciar a chegada da personagem ao Multishow.

A atração contará com produção do Porta dos Fundos. Vlad Nascimento ficará responsável pela direção, e Célio Porto assinará o roteiro do programa. O projeto marca a transferência da personagem para a televisão após sua passagem pela DiaTV, onde comandava o De Frente com Blogueirinha. O novo formato manterá as entrevistas e o estilo de humor associado à influenciadora, agora dentro da programação semanal do canal do grupo Globo.

A saída da DiaTV ocorreu após discordâncias nos bastidores e dificuldades para conseguir determinados convidados por causa do tipo de humor adotado nas entrevistas. Polêmicas envolvendo nomes como a chef Paola Carosella provocaram resistência entre algumas personalidades consideradas importantes para o programa. Paralelamente, o De Frente com Blogueirinha registrou redução nas visualizações, e suas edições mais recentes não ultrapassaram a marca de 1 milhão de acessos no YouTube.