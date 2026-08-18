Foto: Raquel Cunha/Globo Laura Cardoso em "A Dona do Pedaço", sua última novela na Globo

Um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, Laura Cardoso morreu aos 98 anos, na noite desta segunda-feira (17), após passar mal em sua residência, no bairro de Sumaré, na Zona Oeste de São Paulo, por volta das 23h20. Dona de uma longa e bem-sucedida carreira, a atriz recebeu inúmeras mensagens de colegas de profissão e amigos que fez ao longo dos anos.

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Durante uma entrevista ao Bom Dia São Paulo, da TV Globo, na manhã desta terça-feira (18), Ary Fontoura, 93 anos, falou sobre a atriz, com quem conviveu durante boa parte da vida. O ator contou que sempre manteve contato com a veterana e que teve uma reunião recente com Laura.

"Uma das coisas marcantes entre nós é que, quando nos víamos, a gente ria. Em qualquer lugar. Era uma coisa tão contagiante. Parecia que todos os nossos segredos e formas de atuar e de viver eram muito bem conhecidos. Havia uma harmonia muito grande", relembrou.

Ainda durante a conversa, ele aproveitou para enaltecer a importância de Laura Cardoso para a televisão, o teatro e as novas gerações de artistas. "Uma excelente profissional, uma pessoa muito alegre. É ruim que nós perdemos a Laura, um grande nome do teatro brasileiro, da televisão, uma referência para aqueles que estão começando", disse.

"Laura, vá com Deus. Seu lugar está extremamente garantido há muito tempo no céu. Em breve, a gente se encontra", declarou.

Reprodução/Miguel Júnior/TV Globo Laura Cardoso em Caminho das Índias





Miguel Falabella

Além de Ary, Miguel Falabella fez questão de usar sua conta do Instagram para se despedir da atriz. Por meio de uma postagem, o ator relembrou a amizade com Laura, com quem dividiu trabalhos no teatro e na televisão, e reforçou o talento e a alegria da atriz.

"Eu a conheci na virada dos anos 80 e, desde então, tive com ela uma amizade linda, divertida e respeitosa. Fizemos teatro, televisão, muita festa e exercitamos juntos a implantação de um ambiente solar no trabalho. Laura era gigante, compulsiva e tinha um talento que não cabia em seu corpo pequeno. Para mim, era sempre um privilegio estar com ela e assisti-la debruçar-se sobre algumas personagens, te amo, Laura! Muito mesmo! Até um dia!", escreveu.

Tony Ramos

Ao falar sobre a colega, Tony Ramos se emocionou em entrevista ao canal GloboNews na manhã desta terça. O ator relembrou que foi ao lado de Laura que deu os primeiros passos de sua carreira.

“Ela era a nossa rainha, a rainha da TV”, disse. Com mais de 60 anos de carreira, Tony recordou seu último trabalho ao lado de Laura, na novela Caminho das Índias, onde viveu o filho da veterana.

Reprodução/Internet Laura Cardoso morreu aos 98 anos nesta terça-feira (18)





“Ela tinha um riso aberto, de quem não teme nada […] que figura incrível e poderosa nós estamos perdendo. Quero me lembrar dela assim: com esse talento, com vigor, com determinação”, finalizou.

Zezé Motta

Assim como seus outros colegas, Zezé Motta homenageou Laura, mas como uma das damas da arte brasileira. "A arte brasileira se despede de uma de suas maiores damas. Laura foi grande, foi inteira, foi eterna. Que privilégio termos vivido no mesmo tempo que ela. Vá na luz minha amada. Obrigada por tudo! 🖤", declarou ela em seu Instagram.

Lilia Cabral

Lilia Cabral compartilhou um registro do último encontro com Laura Cardoso, durante uma festa de fim de ano. "Nosso último encontro, rodeada de tantos amigos, todos querendo abraçar, e demostrar o quanto estávamos felizes com a presença dela. Era a festa de final do ano e quando ela apareceu foi uma comoção, afinal ela é a televisão, o teatro, o cinema brasileiro", começou.

"Ela representa a nossa arte, ela é e sempre será a nossa inspiração. É muito difícil pensar que não teremos mais a maestria, o brilhantismo, a exuberância em cada cena sua. Na minha memória ela sempre estará presente e tenho certeza que na memória de muitos brasileiros também. Crescemos assistindo a Laura, e ela era necessária na escalação de novela. Todo mundo queria assistir a Laura. Sempre fui fã e vou continuar sendo. Passo acreditar cada vez mais que o céu está cheio de estrelas! Descanse em paz, o meu carinho para família e o meu amor pra vc Laura!", concluiu.



