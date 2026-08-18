Reprodução/Instagram Fiuk efala sobre relação com Fábio Jr

Fiuk , 35 anos, falou publicamente sobre sua situação financeira e a relação conturbada que mantém com a família. Sincero, ao falar sobre os rumores que vinham circulando nos últimos dias, o ex-BBB deixou claro não ter medo de recomeçar e que faria isso quantas vezes fossem necessárias, e explicou que foi "deserdado" pelo pai, Fábio Júnior, 72.

Leia mais: Cleo Pires expõe condição para fazer as pazes com Fábio Jr



Ao falar mais abertamente sobre o assunto, o cantor explicou que não tem mais um fardo para carregar e, por isso, não tem interesse em proteger mais ninguém, já que cortaram os laços com ele.

"Agora eu sou o Fiukera, mano. Agora esquece. Eu não tenho mais fardo para carregar. Meu pai já me deserdou, minha irmã... Não tenho que agradar mais ninguém", disse ele em entrevista a Daniel Zuckermann no programa Pânico da Jovem Pan.

"Agora sou eu no meu corre. Eu amo drift, eu amo carro. Se quer saber, eu recomeço quantas vezes eu precisar. Eu vou fazer esse filme, esse filme vai explodir", completou o ator, citando o filme Descontrole, produção sobre o universo do drift, que nada mais é do que uma técnica de direção em que o motorista desliza o carro de lado pelas curvas, mantendo o controle total do veículo.

O longa foi anunciado com orçamento superior a R$ 20 milhões em 2025, mas, após mudanças, não chegou a ser realizado nos moldes inicialmente apresentados. O ex-BBB afirmou ter ficado no prejuízo após colocar seu próprio dinheiro na produção e ser "retirado" do projeto.

Ainda durante o desabafo, o ex-ator da TV Globo falou sobre as expectativas por ser um dos cinco filhos de Fábio Jr. "Será que, porque eu sou filho de um famoso, eu tenho que ser rico a vida inteira porque eu sou filho de uma pessoa rica? Isso é muito louco", refletiu. "Não quero só fazer as pazes (com as finanças). Quero entender", acrescentou.

Reprodução/Instagram Fiuk e Fábio Jr.

Na sequência, o famoso reforçou que, por muito tempo, achou que tinha a necessidade de manter uma pose e fingir que estava tudo bem."As pessoas da minha família já não se falavam, e eu tentava (fazer com que se reconciliassem). A minha irmã já fez capa de revista dizendo 'Fábio Jr. não é meu pai' e eu que sou o errado da história?", disse.

Ao refletir um pouco mais , Fiuk afirmou ter demorado para entender seu próprio lugar, não apenas como filho. "Eu demorei todo esse tempo para entender que eu não sou um filho, cara, eu sou eu. Então eu não tenho que me comportar como as pessoas queriam que eu me comportasse", declarou.

Além disso, o irmão de Cleo Pires ainda destacou que, desde os 16 anos, é emancipado e que precisou aprender a se virar sozinho desde muito cedo. Após enfrentar muitos problemas familiares, Fiuk disse ter cansado de tentar sustentar uma imagem de riqueza e de que tudo estaria bem.

Eu tinha que segurar essa pose de ser rico, eu tinha que segurar essa pose de estar tudo bem sempre. E eu não quero mais. Cortei essas correntes para eu existir sendo eu. Fiuk, ator e cantor.





O que aconteceu entre pai, filho e irmã?

De acordo com a coluna Gente, da Veja, Fábio Jr. teria se recusado a socorrer Fiuk financeiramente porque já fez o mesmo em outros momentos. Tudo isso por causa dos “negócios furados dele”.

Reprodução/Instagram Cleo Pires e Fábio Jr





Além disso, Cleo Pires teria ficado do lado do pai, enquanto os outros irmãos ficaram de fora. Os três não se falam há meses e, até hoje, o clima não parece ter melhorado.



