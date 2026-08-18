Reprodução/myhood/Instagram/@atrizlauracardoso Neta de Laura Cardoso detalha os últimos momentos de vida da atriz.

Adriana Balleroni, neta da atriz Laura Cardoso, abriu o coração e revelou como foram os últimos momentos de vida da artista durante o velório, realizado na manhã desta terça-feira (18), em São Paulo. Laura morreu aos 98 anos, na noite desta segunda-feira (17), de causas naturais.





Em conversa com jornalistas, Adriana falou sobre os momentos que antecederam o falecimento da atriz e relembrou a relação dela com a família e com o trabalho. "Acho que ela deixa esse vazio na gente e nas pessoas que gostavam dela", começou.

Ao ser questionada sobre o estado de saúde da atriz, Balleroni afirmou que ela estava bem e recebendo acompanhamento médico. "Estava bem. Estava com saúde. Estava sendo acompanhada por médicos", esclareceu.

De acordo com Adriana, a passagem de Laura foi completamente serena: "Ontem só que ficou um pouquinho mais quietinha, suspirou e foi embora".

Adriana ainda exaltou a personalidade e a excelência profissional de Laura Cardoso."Eu acho ela maravilhosa e não é porque ela é minha avó, é porque eu acho ela boa no que ela faz. Em tudo que ela faz. Ela foi a melhor avó que a gente podia ter, sabe. Ela sempre foi muito autêntica. Ela sempre respeitou muito cada um de nós. O jeito de cada um de nós. Então, era uma pessoa muito maravilhosa de estar perto", disse.





Morte tranquila

Fernando Faria, filho de Adriana e bisneto da atriz, também deu detalhes sobre os últimos momentos de vida da avó. Segundo ele, Laura morreu enquanto dormia.





"A Laura passou bem todos os dias, isso é o que mais impacta. Tanta idade, uma pessoa tão bem e lúcida... Mas é a vida, né? Ela se encerrou da melhor maneira possível. Se vocês acreditarem no que eu estou falando, ontem ela estava bem, descansou dormindo", disse o jovem.

Reprodução/Instagram Fernando Faria e Laura Cardoso.





"Descansou em paz, feliz, do jeito que ela queria, ao redor das pessoas que ela amava e que ela sempre gostou e cultivou esse relacionamento", ressaltou o neto da atriz.

O bisneto ainda destacou que a forma como Laura morreu correspondia a um desejo manifestado por ela há muitos anos: "Em 2014 ela comentou como seria uma maneira ideal [de morrer], ela disse dormindo. Ela faleceu dormindo".