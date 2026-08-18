Reprodução/Miguel Júnior/TV Globo Laura Cardoso em Caminho das Índias

A atriz Laura Cardoso, que faleceu nesta terça-feira (18), aos 98 anos, foi um dos grandes nomes da televisão do Brasil. É reconhecida pelo pioneirismo e por diversos papéis em novelas, passando por várias emissoras e vivendo personagens que marcaram o país.

Em sua lista de participações em produtos audiovisuais, conta com mais de 100 trabalhos e em projetos aclamados como "Rainha da Sucata"(1990), "Mulheres de Areia"(1993), "Chocolate com Pimenta"(2003) e "Caminho das Índias"(2010).

Confira algumas obras marcantes de Laura Cardoso.

Mulheres de Areia (1993)

A atriz viveu Isaura Araújo, mãe das gêmeas Ruth e Raquel (interpretadas por Gloria Pires), um dos papéis mais marcantes de sua jornada profissional.

O personagem de Laura possuía um caráter antagônico; embora amasse as duas filhas, ela preferia a vilã Raquel, a quem sempre protegeu e ignorou as maldades da filha para com sua irmã, Ruth.

A Viagem (1994)

Na trama espírita, Laura Cardoso deu vida à Guiomar, sogra de Raul (Miguel Falabella), um dos alvos do tormento de Alexandre (Guilherme Fontes).

Por ser espírita no folhetim, sua personagem foi um dos alicerces para a trama núcleo do Umbral, tornando-se uma das afetadas pelo espírito do vilão. Com essa influência negativa, a doce senhora se torna um terror entre os familiares, se transforma em amarga e cruel, infernizando a família.

Chocolate com Pimenta (2003)

Laura viveu a animada Carmem, avó da protagonista Ana Francisca (Mariana Ximenes), além de ser matriarca de toda a família que vivia no sítio.

Conquistou o Brasil pelos conselhos amorosos e sábios que dava aos netos, dando aquele alívio cômico na novela das 18h.

Caminho das Índias (2010)

Na trama que ganhou o Emmy Internacional de Melhor Telenovela, ela viveu a indiana Laksmi Ananda, uma senhora com uma personalidade forte e guardiã das tradições da família. No folhetim, ela julgava tudo e todos.

Mesmo sendo rígida com a tradição hindu, seu personagem escondia algo: ela teve um romance com Shankar (Lima Duarte), um brâmane, e daí nasceu Opash (Tony Ramos), que foi criado como filho do seu falecido esposo.

O Outro Lado do Paraíso (2018)

Na novela, era a dona do bordel de Pedra, Sandra. Foi responsável pela separação de Mercedes (Fernanda Montenegro) e Josafá (Lima Duarte), no passado; no entanto, já de idade, ela busca o perdão.

E ainda continua com o bordel funcionando graças a um sócio misterioso.



