Foto: Raquel Cunha/Globo Laura Cardoso





A atriz Laura Cardoso, uma das pioneiras da televisão brasileira, morreu aos 98 anos na madrugada desta terça-feira (18). A morte foi anunciada no perfil oficial da artista no Instagram. A causa não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem.

“Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso”, diz a mensagem publicada na conta da atriz.

Foram mais de oito décadas diante de microfones, câmeras e plateias. Laura começou ainda adolescente no rádio e atravessou praticamente toda a história da televisão brasileira, da TV Tupi às novelas da Globo. No caminho, acumulou mais de 100 trabalhos e mais de 60 novelas.





A veterana deixa duas filhas, Fátima e Fernanda. Ela também foi mãe de José, que faleceu três dias após o parto. O trio é fruto da relação com Fernando Balleroni, com quem casou-se em 1949. Ele morreu em 1980, e foi o único companheiro da vida dela, segundo a própria.



Além dessas, Laura Cardoso tinha duas netas e um bisneto, Fernando Faria, batizado em homenagem ao falecido marido. A atriz morava com o jovem em uma mansão em Itu, no interior de São Paulo.

Vida e carreira

Filha de imigrantes portugueses, Laura Cardoso nasceu em 13 de setembro de 1927, em São Paulo. Ela começou a carreira de atriz aos 16 anos. Na época, participava de radionovelas da Rádio Cosmos.

Globo/Matheus Malafaia A veterana foi uma das homenageadas de 'Tributo', série documental que sobre o legado de grandes artistas.





A atriz começou a carreira na televisão em 'Tribunal do Coração'(1952), da recém-inaugurada Tupi. Ela também participou de produções da Excelsior, Record, Cultura e Globo, onde chegou em 1981, estreando em 'Brilhante'.



Entre os papéis de maior destaque, estão 'Mulheres de Areia'(1993), 'Chocolate com Pimenta'(2003), 'Caminho das Índias'(2009). Sua última novela foi 'O Outro Lado do Paraíso'(2017), além de uma participação em 'A Dona do Pedaço'(2019).





“Eu amo representar. Quer me ver bem? Ponha-me no palco, na televisão, no rádio, no circo. Gosto de trabalhar, de representar e dizer o texto. Sou uma operária: se tiver de levantar às 3h, 4h da manhã para gravar, eu vou”, disse Laura, ao 'Tributo'.



Em mais de oito décadas de carreira, Laura colecionou premiações e papéis de destaque — são mais de 100 participações na teledramaturgia. Em 2006, recebeu a Ordem do Mérito Cultural, concedida a personalidades que contribuem para a cultura do país.