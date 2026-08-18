Reprodução Instagram Xuxa revela truque após polêmica com figurino em show: “Me ferrei”







Xuxa Meneghel, de 63 anos, voltou a comentar o episódio que movimentou as redes sociais durante um dos shows de sua nova turnê, "O Último Voo da Nave", em São Paulo, no fim de julho. Na ocasião, a apresentadora foi alvo de comentários após uma parte do figurino revelar mais do que ela esperava. Em conversa com a imprensa nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, ela contou detalhes do que aconteceu nos bastidores e revelou ter adotado uma estratégia para evitar que a situação se repita.

Segundo Xuxa, a solução encontrada foi usar duas meias durante as apresentações. Ela explicou que o problema esteve relacionado ao corte das roupas inspiradas nos anos 1980 e 1990, período revisitado na turnê. A apresentadora afirmou que chegou a pedir ajustes nas peças para deixá-las menos cavadas, mas reconheceu que também teve responsabilidade pelo imprevisto.

“Tô com duas! No show, coloquei duas também agora pra ficar bem confortável. Porque, na realidade, eu inclusive tenho isso gravado, eu provando as roupas, eu não queria que não ficasse muito cavado”, contou.

Reprodução Instagram Xuxa Meneghel





Figurino inspirado nos anos 80 e 90

Xuxa lembrou que os maiôs característicos daquela época tinham modelagens bastante ousadas e disse que solicitou pequenas alterações antes dos shows . “Os maiôs, as roupas dos anos 80 e 90, eram muito cavados! Muito cavados! E eu falava: ‘Pô, me dá dois dedinhos aqui, dois aqui, dois ali’. Mas eu errei ali”, relatou.

A apresentadora também explicou que o incidente aconteceu depois de uma troca de roupa durante a apresentação. Ao retornar do banheiro, ela acabou não ajustando a peça corretamente. “Eu, na realidade, pra contar a sério mesmo, fui eu errei ali. Teve um intervalo, eu fui no banheiro, aí não botei direito as coisas pra dentro. Me ferrei”, brincou.

Reprodução Instagram Xuxa Meneghel





Carinho do público emociona a apresentadora

Apesar da repercussão, Xuxa preferiu destacar o carinho que tem recebido do público durante a turnê. A artista contou que acompanha os comentários dos fãs e se emociona com os relatos compartilhados após os shows.

“Eu estou na mania de ficar lendo todas as coisas das pessoas. Eu choro, me emociono, eu fico feliz com as histórias deles, fico feliz deles estarem felizes lá comigo”, afirmou.

Para ela, a experiência tem sido marcada por emoção, aprendizado e pela conexão com o público. “Eu estou vivendo um momento pra mim, não só de muita emoção, mas de um aprendizado misturado com satisfação, misturado com alegria, misturado com um amor verdadeiro por gente que eu não conheço, porque eu estou recebendo tanto amor!”, completou.







