Reprodução Instagram Isabella Arantes surge de biquíni durante viagem com Gabriel Medina

A bailarina Isabella Arantes, de 29 anos, compartilhou nesta segunda-feira (17) alguns registros de uma viagem à praia ao lado do marido, o surfista Gabriel Medina. Nas imagens publicadas no Instagram, ela aparece usando um biquíni lilás enquanto aproveita o mar de águas cristalinas da Polinésia Francesa, destino escolhido pelo casal para passar a lua de mel.

A publicação chamou atenção dos seguidores, que encheram os comentários de elogios à beleza da bailarina. “Incrível como tudo em você fica perfeito, Isa”, escreveu uma internauta. “Não sei o que é mais bonito: o mar ou você”, comentou outra. “Belíssima!”, elogiou uma terceira. Gabriely Miranda, esposa do jogador Endrick, também reagiu às imagens: “Belaaaaa!”.

Reprodução Instagram Isabella Arantes

Lua de mel na Polinésia Francesa

Recém-casados, Isabella e Medina têm aproveitado dias mais reservados durante a viagem. O momento de privacidade acontece após o casal enfrentar a perda gestacional do primeiro filho, pouco tempo depois de anunciar a gravidez durante a cerimônia de casamento.

A união aconteceu em 30 de julho, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Na ocasião, os dois revelaram aos convidados que estavam esperando o primeiro bebê. Cinco dias após a celebração, no entanto, comunicaram a perda gestacional.

Desde então, os dois têm mantido uma postura discreta e evitado falar publicamente sobre o assunto. Os registros da viagem aparecem justamente nesse período de maior recolhimento do casal.

Relacionamento começou em 2025

Isabella e Gabriel assumiram o relacionamento publicamente em agosto de 2025, depois de meses de rumores sobre um possível romance. A relação avançou rapidamente e, em 10 de julho deste ano, o surfista pediu a bailarina em casamento durante uma viagem a Lisboa, em Portugal.



