Reprodução/TV Globo Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga, além de ser uma apresentadora de sucesso na televisão, também é fazendeira. Em diversas ocasiões, a famosa compartilhou um pouco sobre suas terras e o mundo agro, no qual faz questão de ter raízes. A Fazenda Primavera fica localizada no município de Bofete, a 195 km de São Paulo.

A propriedade conta com 376 hectares e possui uma grande plantação de café. O espaço abriga criação de gado de corte e leiteiro, plantação de eucaliptos, além de um pomar com frutas como manga, maracujá e goiaba. A casa é em estilo colonial e possui uma linda piscina.

Reprodução/TV Globo Fazenda de Ana Maria Braga

Um dos cantos mais simbólicos para a comunicadora é a capela, onde Ana Maria conta com mais de 400 imagens de santos. Devota de Nossa Senhora de Fátima, ela reúne no local imagens que recebeu ao longo de sua jornada.

Produção de café

Em outras ocasiões, Ana Maria Braga já mostrou seu apreço pelo café e confessou que é fã da bebida. Em sua atração global, a mãe do Louro Mané já confidenciou ao público o quanto está admirada com o grão.

A apresentadora explicou o prazer que tem com a rotina, ressaltando que os pés de café amadurecem em ritmos diferentes de produção, o que exige que as colheitas sejam divididas ao longo da temporada. Depois de colhidos, os grãos passam por um processo de secagem ao sol, que precisa de uma boa supervisão.

"Uma riqueza nacional! E o café, Lorinho, impulsiona a nossa economia. E o Brasil é o maior produtor mundial de café. Eu olho meus pezinhos lá, que eram pezinhos, agora já estão todos maiores que a fira, porque crescem, né? E aí, quando se planta, você fala assim: 'Ai, meu Deus'", disse.



Ela também destacou o quanto a agricultura é importante e a necessidade de esperar o processo para colher bons frutos.

"Mas plantar é bom de qualquer jeito, qualquer coisa, viu? Plantar árvore, plantar flor, plantar horta, plantar lavoura, até mesmo plantar criação. Porque é um trabalho que demanda cuidado, paciência, como tudo na vida, né? Isso não é sorte, gente, é consequência", ressaltou.

Entusiasmada com o crescimento rápido, ela falou sobre o desenvolvimento das plantas como o de um filho e destacou o quanto é bom tomar café todos os dias.

E quem não gosta de começar o dia com uma xicrinha de café, né? Olha, era tudo assim, olha… até eu já esqueci. Nossa, menino, faz menos de três anos. Cresce mais que filho, porque filho ainda demora, né? Uns três anos para crescer, quatro, cinco… Esse aí foi muito rápido, né? "Esse aí foi e foi. Ana Maria Braga

Para Ana Maria Braga, esse processo muitas vezes passa desapercebido para quem só recebe o produto final. Ela enfatizou que a qualidade do café nasce antes do consumo, iniciando no plantio, cultivo, colheita, secagem e, por fim, a torra.



