Reprodução/Instagram@isabellaarantes Gabriel Medina e Isabella Arantes se pronunciam após perda gestacional.

Isabella Arantes, de 29 anos, usou as redes sociais para se pronunciar após o anúncio da perda do bebê que esperava com Gabriel Medina, 32. Por meio dos Stories do Instagram, a influenciadora publicou uma nota em que pediu compreensão e respeito neste momento difícil que está vivendo ao lado do marido.

O pronunciamento postado pela influenciadora nesta terça-feira (4), e assinado pelos dois, veio poucas horas depois de o surfista informar ao GE que a gravidez da influenciadora não avançou na fase fetal. Segundo Gabriel, a confirmação ocorreu após a realização do exame morfológico de três meses de gestação.

A perda gestacional ocorreu apenas cinco dias depois do anúncio oficial da gravidez, que ocorreu durante a cerimônia de casamento do casal.

Na nota, Isabella e Gabriel abriram o coração e pediram um tempo para que eles pudessem digerir a triste notícia. “Nosso coração precisa de um tempo. Estamos vivendo dias de silêncio, cura e confiança em Deus. Temos sentido seu amor nos sustentando e nos confortando”, começou o comunicado.

Na sequência, o casal agradeceu ao apoio de todos aqueles que estiveram ao lado deles neste momento delicado. Além disso, Gabriel e Isabella pediram compreensão e respeito.

“Somos profundamente gratos à nossa família, aos nossos amigos e a todos que estiveram ao nosso lado neste momento tão difícil. Nesse momento, pedimos apenas compreensão e respeito ao nosso tempo. Em breve estaremos de volta. Que Deus continue nos fortalecendo e abençoando a vida de cada um de vocês”, finalizou a nota.

Segundo informações do site Aos Midia, apesar do momento delicado que está vivendo, Gabriel Medina embarcou em um voo com destino ao Taiti, onde ele disputará a próxima etapa do Championship Tour da WSL, com janela entre os dias 8 e 18 de agosto.





O anúncio da gravidez

Gabriel Medina, de 29 anos, se casou com a influenciadora Isabella Arantes, de 29 anos, nesta quinta-feira (30). Durante os votos do casamento, o surfista revelou que o casal estava à espera do primeiro filho.

Nas redes sociais, Isabella abriu o coração sobre o momento especial: "Hoje damos início a uma nova fase das nossas vidas. Eu e o Gabriel tivemos um verdadeiro encontro de almas, e somos muito felizes por estarmos celebrando esse amor cercados pelas pessoas que mais amamos".







"É um dia que representa tudo o que construímos até aqui e o começo de uma história que sonhamos viver juntos. Estamos com o coração transbordando de gratidão e felicidade", completou a influenciadora.

Reservada para cerca de 100 convidados, entre familiares e amigos próximos, a cerimônia foi realizada em São Sebastião, no litoral de São Paulo, cidade onde o surfista nasceu.

O casal oficializou a união apenas 20 dias depois do pedido oficial de noivado. Na época, eles anunciaram que se casariam por meio de uma postagem compartilhada no Instagram.