Reprodução/Instagram Buzeira deixa cadeia após 10 meses

Bruno Alexssander Souza Silva, mais conhecido como Buzeira, 31 anos, deixou a cadeia depois de 10 meses preso. O influenciador, que ficou famoso por ostentar uma vida de luxo nas redes sociais, estava detido desde outubro de 2025 e foi transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caiuá (SP) em maio.

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Nesta segunda-feira (17), a Justiça Federal aceitou um pedido de habeas corpus em favor do famoso. O pedido foi apreciado ontem pela Quinta Turma do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região). O juízo confirmou a decisão e destacou que houve a determinação para que Buzeira cumpra medidas cautelares, que ainda não foram informadas.

Reprodução/Instagram Buzeira





Por meio das redes sociais, a defesa do influenciador falou sobre a decisão."A defesa de Buzeira vem a público informar a concessão de duas ordens de habeas corpus impetradas por este que vos fala e pelo meu sócio, Lucas Ruivo, para restabelecimento da liberdade do Buzeira", disse o advogado Eugênio Malavasi.





Além disso, a defesa de Buzeira também afirmou que recebe a decisão com serenidade e profundo respeito. Já em nota enviada ao UOL, Eugênio Malavasi declarou que seu cliente seria solto mediante a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Os fatos objeto da denúncia oferecida pelo MPF em desfavor de Bruno serão devidamente esclarecidos no bojo do devido processo legal, de modo que a defesa se manifestará nos autos da ação penal no momento processual oportuno, deixando de tecer comentários a respeito das imputações que lhe são dirigidas, em respeito ao segredo de justiça Eugênio Malavasi, advogado de Buzeira.





O que aconteceu com Buzeira?

O influenciador estava detido desde outubro de 2025, quando foi preso na "Operação Narco Bet", da Polícia Federal. Desde a prisão, Buzeira passou pelo Centro de Detenção Provisória (CDP) IV de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, e pela Penitenciária Odon Ramos Maranhão, em Iperó, na região de Sorocaba (SP).

Reprodução/Instagram Buzeira





Vale destacar que Buzeira é o segundo influenciador preso atualmente na região Oeste Paulista. Além dele, a advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi transferida para a penitenciária feminina de Tupi Paulista (SP), em maio, após ser presa por suspeita de participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC.

Buzeira foi preso em uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas. A investigação aponta que o dinheiro do esquema pode ter sido direcionado para o setor de apostas eletrônicas, as chamadas bets. As medidas judiciais incluíram também o bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 630 milhões.



