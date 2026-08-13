Após Virginia Fonseca anunciar sua saída do posto de rainha de bateria da Grande Rio, Cariúcha revelou ao iG que tem interesse em assumir a função no Carnaval de 2027. A apresentadora do "Superpop", da RedeTV!, contou que já procurou David Brazil, responsável por indicar Virginia para o cargo na época, para manifestar seu desejo de ocupar a vaga.
"Eu liguei para o David Brazil porque eu sei que ele que tinha indicado a Virginia como rainha na época. Como ele é meu amigo, eu liguei pra ele e falei pra ele que eu quero ser rainha da Grande Rio", contou Cariúcha durante conversa com o iG nesta quinta-feira (13).
Cariúcha destaca relação com o Carnaval
Ao explicar por que acredita ter o perfil para representar a Grande Rio, Cariúcha destacou sua ligação com a comunidade e sua experiência no samba. A apresentadora afirmou que é cria da Baixada Fluminense e que já teve passagem por escolas de samba.
"Eu mereço porque eu sou cria da comunidade da Baixada Fluminense. Acredito que a comunidade de Caxias iria me abraçar, toda a comunidade... Eu sou da Baixada, tenho samba no pé", declarou.
Cariúcha também relembrou que já foi passista de uma escola em Nova Iguaçu (RJ) e musa da Porto da Pedra. Para ela, a trajetória no Carnaval, somada à atual projeção na televisão, faz com que tenha identificação com o posto.
"Já fui passista da escola em Nova Iguaçu, já fui musa do Porto da Pedra. Hoje eu sou famosa e assumi o lugar de uma das maiores apresentadoras desse país", afirmou, em referência à atual fase profissional após substituir Luciana Gimenez.
"Tenho tudo a ver para ser rainha"
Cariúcha também citou sua relação com a televisão e afirmou que acredita estar alinhada ao perfil que a Grande Rio costuma buscar para o cargo. "Eu tenho tudo a ver pra ser rainha de bateria porque a Grande Rio gosta disso, de ter famosas e celebridades", disse.
A apresentadora ainda destacou que está vivendo um momento de maior exposição profissional e reforçou a identificação com o público popular. "Acho que eu mereço e eu sou do povo, né", completou.
Virginia Fonseca anunciou saída
Virginia Fonseca comunicou sua saída do posto de rainha de bateria da Grande Rio na noite de quarta-feira (12), por meio de uma publicação nas redes sociais. A influenciadora explicou que os últimos meses foram importantes para repensar suas prioridades e que decidiu dedicar mais tempo aos filhos, às empresas e à família.
"Os donos do meu tempo serão: meus filhos, minhas empresas e todas as pessoas que hoje arrancam o meu melhor sorriso", escreveu.
Na despedida, Virginia também agradeceu à Grande Rio pela experiência e reconheceu a dedicação exigida pelo cargo. "Venho com o coração apertado e cheio de verdade, me despedir do posto de rainha de bateria da Grande Rio", declarou.
A influenciadora afirmou ainda que guarda com carinho a passagem pela escola e classificou a decisão como difícil, mas necessária. "Não foi uma decisão fácil, mas uma decisão honesta e sincera!", concluiu.