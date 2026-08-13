Reprodução Instagram Cariúcha pede posto de rainha de bateria da Grande Rio após saída de Virginia





Após Virginia Fonseca anunciar sua saída do posto de rainha de bateria da Grande Rio, Cariúcha revelou ao iG que tem interesse em assumir a função no Carnaval de 2027. A apresentadora do "Superpop", da RedeTV!, contou que já procurou David Brazil, responsável por indicar Virginia para o cargo na época, para manifestar seu desejo de ocupar a vaga.

"Eu liguei para o David Brazil porque eu sei que ele que tinha indicado a Virginia como rainha na época. Como ele é meu amigo, eu liguei pra ele e falei pra ele que eu quero ser rainha da Grande Rio", contou Cariúcha durante conversa com o iG nesta quinta-feira (13).

Cariúcha destaca relação com o Carnaval

Ao explicar por que acredita ter o perfil para representar a Grande Rio, Cariúcha destacou sua ligação com a comunidade e sua experiência no samba. A apresentadora afirmou que é cria da Baixada Fluminense e que já teve passagem por escolas de samba.

"Eu mereço porque eu sou cria da comunidade da Baixada Fluminense. Acredito que a comunidade de Caxias iria me abraçar, toda a comunidade... Eu sou da Baixada, tenho samba no pé", declarou.

Cariúcha também relembrou que já foi passista de uma escola em Nova Iguaçu (RJ) e musa da Porto da Pedra. Para ela, a trajetória no Carnaval, somada à atual projeção na televisão, faz com que tenha identificação com o posto.

"Já fui passista da escola em Nova Iguaçu, já fui musa do Porto da Pedra. Hoje eu sou famosa e assumi o lugar de uma das maiores apresentadoras desse país", afirmou, em referência à atual fase profissional após substituir Luciana Gimenez.

"Tenho tudo a ver para ser rainha"

Cariúcha também citou sua relação com a televisão e afirmou que acredita estar alinhada ao perfil que a Grande Rio costuma buscar para o cargo. "Eu tenho tudo a ver pra ser rainha de bateria porque a Grande Rio gosta disso, de ter famosas e celebridades", disse.

A apresentadora ainda destacou que está vivendo um momento de maior exposição profissional e reforçou a identificação com o público popular. "Acho que eu mereço e eu sou do povo, né", completou.

Virginia Fonseca anunciou saída

Virginia Fonseca comunicou sua saída do posto de rainha de bateria da Grande Rio na noite de quarta-feira (12), por meio de uma publicação nas redes sociais. A influenciadora explicou que os últimos meses foram importantes para repensar suas prioridades e que decidiu dedicar mais tempo aos filhos, às empresas e à família.

"Os donos do meu tempo serão: meus filhos, minhas empresas e todas as pessoas que hoje arrancam o meu melhor sorriso", escreveu.

Na despedida, Virginia também agradeceu à Grande Rio pela experiência e reconheceu a dedicação exigida pelo cargo. "Venho com o coração apertado e cheio de verdade, me despedir do posto de rainha de bateria da Grande Rio", declarou.





A influenciadora afirmou ainda que guarda com carinho a passagem pela escola e classificou a decisão como difícil, mas necessária. "Não foi uma decisão fácil, mas uma decisão honesta e sincera!", concluiu.



