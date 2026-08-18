Reprodução Instagram Dias antes de morrer, Glória Menezes ganhou homenagem na Globo





Glória Menezes, que morreu nesta terça-feira (18), aos 91 anos, recebeu uma homenagem da TV Globo poucos dias antes de sua morte. A atriz foi um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira celebrados na terceira edição da Calçada da Fama dos Estúdios Globo, realizada na quarta-feira (12), no Rio de Janeiro. O iG esteve presente na cerimônia, que reuniu artistas e personalidades importantes da televisão brasileira.

Por não participar pessoalmente do evento, Glória foi representada pelo filho, Tarcísio Filho. Na ocasião, ele também recebeu a homenagem destinada ao pai, Tarcísio Meira, que morreu em 2021, aos 85 anos, vítima da Covid-19.

Tarcísio Filho se emociona com homenagem aos pais

A cerimônia teve um significado ainda mais especial para Tarcísio Filho por coincidir com a data que marcou cinco anos da morte do pai. Emocionado, ele falou sobre a importância dos pais e revelou acreditar que o ator acompanhava o momento.

“Dona Glória sempre foi muito emotiva, muito emocionada e, logo hoje, faz cinco anos que meu pai foi para o ‘andar de cima’. Tenho certeza de que ele está lá, olhando por nós, com um sorriso farto”, afirmou.

Ao receber as homenagens, Tarcísio Filho também agradeceu o carinho do público brasileiro pela trajetória dos pais e destacou o papel da arte. “Isso me faz crer sempre que vale a pena e que a arte é transformadora”, declarou.





Legado na televisão brasileira

A terceira edição da Calçada da Fama dos Estúdios Globo também homenageou outros nomes importantes da cultura brasileira. Aguinaldo Silva, Elizabeth Savalla, Suely Franco, Jayme Monjardim, Wolf Maya, Léa Garcia, Chico Anysio, Milton Gonçalves e Benedito Ruy Barbosa também receberam suas estrelas no espaço.

A homenagem a Glória Menezes ganhou um significado especial após a notícia de sua morte, ocorrida apenas seis dias depois da cerimônia. Ao longo de décadas de carreira, a atriz se consolidou como um dos principais nomes da televisão e da dramaturgia brasileira.



