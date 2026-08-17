Reprodução Instagram Gracyanne Barbosa celebra relacionamento e afirma viver “melhor fase”





Gracyanne Barbosa está vivendo um novo momento na vida pessoal e profissional. Atualmente em um relacionamento com o empresário Gabriel Cardoso, a musa fitness revelou ao PLAY VIEWS, nos bastidores do “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”, que se sente mais plena e em paz do que nunca.

“Eu acho que é um momento da minha vida que eu me sinto mais plena, mais em paz. Eu acho que isso que eu estou aprendendo, que o amor é paz”, contou. Segundo Gracyanne, a nova fase também tem sido marcada por uma mudança na forma como encara a própria rotina, priorizando momentos de lazer e pessoas próximas.

“Estou aprendendo a viver também, a curtir a vida pessoal, a curtir momentos, ter tempo de qualidade. Isso é muito diferente para mim e está me trazendo uma felicidade e uma plenitude absurda. Eu acho que é a melhor fase da minha vida”, afirmou.

A influenciadora também fez um balanço de 2026 e disse que a principal transformação não está apenas nos cuidados com o corpo, mas no autoconhecimento. “Eu me conheci mais e estou me dando a oportunidade de realmente viver e aproveitar a vida e as pessoas especiais que estão ao meu lado”, explicou.





De volta ao “Dança dos Famosos”

Um ano após sofrer uma grave lesão durante a competição, Gracyanne retorna ao palco do “Dança dos Famosos” determinada a superar os próprios limites. Depois de dez meses de fisioterapia, ela admite que precisará ter mais cautela nesta nova temporada.

“Eu acredito que não vou ter a segurança que eu tinha no passado. Ano passado eu estava ali, eu sabia que o meu corpo era capaz de realizar vários movimentos. Esse ano eu vou ter que ir mais devagar, saber que eu tenho alguns limites”, disse.

Apesar das restrições, Gracyanne garante que não pretende deixar o medo dominar sua participação. “Tenho certeza que eu vou vencê-los, então vai ter um gosto muito especial estar novamente aqui no Dança”, afirmou.

Reprodução/Beatriz Damy/Globo Gracyanne Barbosa está no elenco da "Dança dos Famosos 2026"





A musa fitness promete se entregar à competição, mas respeitando o processo de recuperação. “Esperem uma competidora que vai dar o sangue, porque eu estou dez meses fazendo fisioterapia e pensando em estar de volta nesse palco. Pode ter certeza que eu vou entregar tudo e mais um”, declarou.

Para Gracyanne, o retorno tem ainda um significado pessoal. Ela considera que a dança foi fundamental para sua trajetória e encara a nova oportunidade como uma forma de descobrir outras possibilidades no palco. “A dança transformou a minha vida. Se hoje eu estou aqui é graças à dança, então isso tem um significado muito importante para mim”, destacou.

Acostumada ao axé, a competidora também está animada para aprender novos estilos durante a temporada. “Aqui a gente aprende coisas tão diferentes e eu estou disposta a aprender tudo, a me jogar e viver esse momento lindo”, concluiu.



