Reprodução Mary Rivera em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa

Mary Rivera, atriz que deu vida a Lola, a avó do personagem Ned Leeds, interpretado por Jacob Batalon, no filme Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021), faleceu aos 82 anos em Honolulu, no Havaí. Conforme as informações, a morte aconteceu no dia 15 de abril, mas foi confirmada por familiares e divulgada oficialmente pela imprensa dos EUA nesta terça-feira (04).

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A morte decorreu de complicações após um acidente vascular cerebral sofrido pela artista, o que a levou a ser mantida viva por aparelhos. Contudo, como o quadro era irreversível, de acordo com o relatório dos médicos, a família tomou a decisão de desligar os aparelhos. Após a decisão e os preparativos, seu corpo foi cremado.

Um obituário publicado pelo serviço funerário Diamond Head Mortuary and Williams afirma que uma celebração em sua homenagem foi realizada no dia 6 de junho.





De acordo com um familiar, a atriz levava uma vida tranquila e tinha muito orgulho de ter participado do longa da Marvel. A família a incentivou a fazer o teste para o papel, que acabou se tornando uma das realizações mais especiais e da qual ela mais se orgulhava na carreira.

A atuação de Mary Rivera acabou rendendo um momento bem-humorado no filme. Na cena em que o Homem-Aranha de Andrew Garfield surge na sala de sua casa por meio de um portal, a personagem reage imediatamente e pede, em tagalo, idioma oficial das Filipinas, que o herói aproveite que está no teto para limpar as teias de aranha.

Reprodução/Internet Mary Rivera





A cena acabou repercutindo e foi celebrada pela comunidade filipina por trazer visibilidade à cultura e à língua local em uma produção de Hollywood. A decisão de fazer o teste para o papel veio após o incentivo da própria família, tornando a experiência um momento marcante.

Nascida nas Filipinas, em 1943, Mary Rivera deixa o marido, quatro filhos, 11 netos e quatro bisnetos. Além de atriz, ela também dedicou boa parte da vida ao trabalho como missionária da igreja.

Reprodução Mary Rivera em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa





"Homem-Aranha: Um Novo Dia"(2026)

Homem-Aranha: Um Novo Dia já se tornou a segunda maior bilheteria de estreia de todos os tempos, com cerca de US$ 930 milhões arrecadados em todo o mundo em apenas quatro dias. No Brasil, o quarto filme com Tom Holland foi lançado no último dia 29 de julho e já movimentou uma legião de fãs pelo país.

Diferentemente do terceiro, Um Novo Dia não tem a extravagância do antecessor e aposta em uma aventura um pouco mais pé no chão, com um Homem-Aranha mais maduro, mais fiel aos gibis e bastante emocional.



