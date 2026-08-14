Luciana Pires/Divulgacao Mara Maravilha

Mara Maravilha voltou a falar sobre o rompimento com Xuxa e deixou claro que a relação entre as duas está longe de ser resolvida. Embora diga não guardar mágoa da antiga amiga, a apresentadora afirma sentir “indignação” e fez críticas duras ao relembrar a proximidade que tiveram no passado.

Mesmo assim, Mara não descartou uma reconciliação. Ela afirmou que aceitaria conversar com Xuxa, desde que o encontro fosse reservado, sem câmeras e apenas entre as duas.

Em entrevista entrevista exclusiva ao colunista Andrei Lara, do O DIA, Mara também falou sobre Angélica, Eliana e Luiza Brunet, revelou ter registrado boletim de ocorrência após o vazamento de dados pessoais e contou que um documentário sobre sua trajetória está em produção.

“Ela pode pensar que é Deus, mas ela não é”, afirmou.

Ainda assim, quando questionada sobre uma possível tentativa de fazer as pazes, Mara não descartou o encontro. Impôs apenas uma condição: “Só pessoalmente, sem câmeras. De mulher para mulher, nós duas”.

“Eu gostaria de fazer as pazes com todo mundo. Mas, se é para ser guerra, é guerra. E não tem problema”, completou.

Mara relembra intimidade com Xuxa

A relação entre as duas, segundo Mara, já foi bem diferente. Ela contou que o afastamento ocorreu depois da saída de Xuxa da Record. Antes disso, disse que havia proximidade entre elas.

Mara afirmou que recebia roupas e presentes da apresentadora, frequentava a casa dela e chegou a dividir momentos de intimidade fora da televisão. Também lembrou que Xuxa participou de situações pouco comuns entre artistas de emissoras concorrentes, enquanto Paquitas e Paquitos chegaram a aparecer em seu programa.

Reprodução/Instagram/@paulassantana Mara Maravilha

Por isso, disse ter se incomodado com declarações posteriores de Xuxa.

“Ela tinha uma amizade comigo. Ela era minha amiga. Eu não me considero inimiga dela”, afirmou.

Ao falar sobre o sentimento que mantém hoje, Mara fez uma distinção. Disse que não sente mágoa, mas indignação. Mesmo depois do rompimento, afirmou que ainda existe carinho.

A apresentadora também rejeitoou a sensação de estar em posição inferior quando Xuxa é lembrada como um dos principais nomes da televisão infantil brasileira. Para Mara, a trajetória de uma não elimina a da outra.

“Eu sou Mara Maravilha”, resumiu.

Vazamento de dados e ameaças

A entrevista também avançou para um episódio mais grave. Mara afirmou que teve o número de telefone e outros dados pessoais vazados após as recentes discussões nas redes sociais.

Luciana Pires/Divulgacao Mara Maravilha

Segundo ela, a situação atingiu ainda a família e levou à decisão de registrar um boletim de ocorrência.

“O meu telefone foi vazado, os meus dados pessoais foram vazados. Eu cheguei a um ponto de proteção comigo, com o meu filho e com a minha família em que tive que fazer um B.O.”, contou.

Mais adiante, Mara disse que recebeu ameaças e que até o filho, de sete anos, foi mencionado. A apresentadora afirmou ainda que sua equipe jurídica prepara ações relacionadas aos episódios. Segundo o relato dela, a polícia tenta identificar a origem do vazamento. Não foram apresentados, na entrevista, detalhes sobre a investigação.

Angélica também entrou na conversa

Outra relação antiga revisitada foi a de Mara com Angélica. As duas disputaram audiência durante p=arte da carreira, e Mara levantou a hipótese de que uma tensão pessoal entre elas possa ter surgido na época em que Angélica namorava Maurício Mattar.

Mara contou que participou de uma fotonovela com o ator enquanto o relacionamento dos dois estava no auge. Segundo ela, não houve envolvimento amoroso e nem beijo durante o trabalho.

“Eu nunca tive nada com o Mattar. Nunca”, afirmou.

Ela disse acreditar que a proximidade mostrada na capa da publicação pode ter causado incômodo, embora tenha deixado claro que se trata de uma leitura pessoal sobre o que aconteceu.

O tempo, segundo Mara, reduziu a distância. Ela contou que hoje sentaria para conversar normalmente com Angélica e elogiou a trajetória da apresentadora. Também lembrou que o último encontro entre as duas ocorreu por acaso, em um aeroporto.

Com Eliana, a fala foi mais afetuosa. Mara disse que as duas são vizinhas e contou que se aproximou emocionalmente ao ver a apresentadora cuidando do pai, algo que ela própria viveu com a mãe.

Retratação a Luiza Brunet

Mara também voltou à discussão com Luiza Brunet. Ela afirmou que não pediu desculpas à modelo, mas que se retratou depois de conhecer melhor episódios de violência sofridos por Luiza.

Segundo Mara, a reação inicial ocorreu após críticas feitas por Brunet. Depois, ao receber mais informações de sua assessoria e ver registros do caso, disse ter mudado o tom.

“Nunca apoiei nenhum tipo de agressão contra mulher”, afirmou.

Mara disse ainda esperar que a Justiça responda às reivindicações de Luiza.

Documentário vai abordar bastidores da carreira

Nem só de desentendimentos viveu a conversa. Mara revelou que um documentário sobre sua trajetória está sendo preparado. Ainda não há data anunciada, e ela preferiu não informar qual empresa está responsável pela produção.

A promessa é passar também por capítulos pouco conhecidos de quase 50 anos de carreira.

Luciana Pires/Divulgacao Mara Maravilha

Silvio Santos terá espaço importante nessa história. Mara relembrou que, no primeiro encontro entre os dois, ouviu do apresentador: “Eu sou seu fã”. Também contou que Silvio costumava chamá-la de “filha do coração”.

A passagem pelo SBT, a Record, a conversão religiosa, a maternidade e episódios ainda não detalhados de sua vida pessoal devem aparecer na produção.

Mara também afirmou ser detentora do registro de um formato de reality show voltado ao mercado imobiliário e à construção civil. Segundo ela, seus advogados conversam com a Band porque a emissora anunciou uma atração que, na avaliação de sua equipe, teria semelhanças com esse projeto.

Atualmente, Mara apresenta o “Programa da Maravilha”, de segunda a sexta-feira, às 16h, na Rede Gospel. Também mantém conteúdo no YouTube e um podcast.

Depois de falar de brigas, antigas amizades e da própria posição na televisão brasileira, ela resumiu como espera que a trajetória dela seja vista daqui para frente.

“Estou viva. Literalmente. Ponto. O tempo dirá.”