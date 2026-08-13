Fagner Vilela - iG Aos 86, Suely Franco mantém rotina de trabalho e já mira nova novela





O iG marcou presença na Calçada da Fama dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, nesta última quarta-feira (12), onde Suely Franco foi uma das artistas homenageadas. Aos 86 anos, a atriz celebrou o reconhecimento à sua trajetória e destacou o orgulho de continuar trabalhando e se mantendo ativa profissionalmente.

Durante a conversa, Suely afirmou que receber a homenagem nesta fase da vida trouxe uma emoção especial. "Uma emoção que não para, né? Pra gente ser homenageada assim, dessa forma, quando a gente já tá 86 anos. Parece que a coisa vai começar agora", declarou.

Atriz não pensa em parar

Conhecida pela longevidade na televisão, Suely deixou claro que não pretende desacelerar. Ao ser questionada sobre a energia para continuar na profissão, ela atribuiu a disposição ao prazer que sente pelo trabalho. "Não posso parar. Parada, a gente fica morta", afirmou. Em tom descontraído, contou ainda que gosta de fazer praticamente tudo, com uma exceção: "Eu gosto de fazer tudo. Menos cozinha. Detesto cozinha."

Fagner Vilela - iG Suely Franco





A atriz também falou sobre o impacto de seu trabalho mais recente na televisão. Em "Dona de Mim", novela que chegou ao fim em janeiro deste ano, Suely interpretou Rosa, personagem que enfrentou os primeiros sinais e o avanço do Alzheimer. A trama abordou os lapsos de memória e a confusão mental vividos pela personagem de maneira sensível.

Ao relembrar a personagem, Suely destacou a importância de levar temas relevantes ao público por meio da dramaturgia. "Esse texto da Rosane foi uma coisa espetacular. Então, a gente saber que a gente tá ajudando as pessoas é uma coisa que dá muita alegria", afirmou, em referência à autora Rosane Svartman.

A atriz também comentou sobre a troca entre artistas de diferentes gerações. Para ela, mesmo com décadas de carreira, o aprendizado continua presente no dia a dia. "A gente aprende sempre. Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai aprendendo cada vez. De um lado, de outro, a gente vai aprendendo sempre", declarou.





Novo trabalho na faixa das seis

Durante a entrevista, Suely confirmou que já está preparada para voltar à televisão, embora ainda não tenha recebido detalhes sobre sua próxima personagem . "Eu sei que eu tô preparada pra entrar na próxima novela, mas ainda não sei de nada", explicou.

A atriz estará no elenco de "Lá na Minha Terra", próxima novela das seis da TV Globo, que substituirá "A Nobreza do Amor" na faixa. A produção marcará mais um capítulo da extensa trajetória de Suely Franco na televisão brasileira.

A atriz também reagiu com bom humor ao ser chamada de "vitalícia" na emissora. "Isso dá uma aparência, assim, de cemitério. Pelo amor de Deus, esquece isso", brincou. Em seguida, resumiu como prefere encarar sua relação com a profissão: "Sempre nativa, graças a Deus. Senão a gente morre."

Suely ainda contou que gosta de assistir ao próprio trabalho, embora mantenha um olhar crítico sobre suas atuações. "Gosto, gosto. É muito crítico também. Mas a gente aprende", disse. Para ela, até a autocrítica pode servir como uma oportunidade de evolução: "A gente criticando já podia fazer isso assim, melhor, né? Fica pra outra vez a gente melhorar ainda."



